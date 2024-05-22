路易莎重磅宣布　「撤回上櫃申請」

▲路易莎撤回上櫃申請。（圖／路易莎提供）



記者廖婕妤／台北報導

超過6708名股東要失望了！連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）今（22）日突然宣布「撤回上櫃申請」，公司指出，主要考量整體經營環境及業務發展考量，因此做出此決定，並將在適當時機重新提出申請。

路易莎在2021年登錄興櫃，並在去年12月送件申請上櫃，據集保統計，至5／17為止股東人數超過6708人，公司原計劃上櫃，市場一片看好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過路易莎今突然重訊指出，「本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件」。至於後續上櫃的時機，路易莎表示，近幾年多元化發展迅速，俟年度佈局完成，推動成效顯現，再於適當時機送件。

路易莎強調，公司近年獲利穩定成長，即便疫情中仍然展現強韌成長力，2021年淨利8888萬元，每股稅後4.40元；2022年淨利為1億100萬元，每股稅後盈餘5.03元；2023年獲利1.29億元，每股稅後6.28元，當年度配發現金股利並達到4.5元，配發率逾7成。今年Q1營收為5.71億元，年增2.7％；營業毛利為2.52億元，毛利率44為％，歸屬於母公司業主淨利為3068.1萬元，年增10.33％，EPS為1.5元。

路易莎去年積極海內外展店，於新加坡開旗艦店，並在台灣推動本土創新，鼓勵優秀幹部內創門市等，原則上每年以超過15間直營門市開設為目標，同時發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等，積極拓展合作門市中；在致力於多元化發展的策略下，考量可能衍生的各種情境，本公司將積極進行運營架構的升級，俟佈局效益顯現，再行送件申請上市櫃。

路易莎今日股價收139.5元，上漲2.08元或1.51％。