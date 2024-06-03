▲人資突然打電話來，讓原PO感到不解。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人找工作時，會一次將履歷投遞給好幾家公司，多爭取一些面試機會。就有網友發文透露，他最近到處面試，所以這段時間常會接到人資電話，但是為什麼人資不能以信件方式約時間？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「人資可不可以不要突然打過來」為標題發文，提到他近期正到處面試中，所以時不時就會接到人資的電話，但每當他接到電話，就會頓時不知道該說什麼，因為他不是只投一家公司，更不是成天守在手機前，用信件約時間有這麼難嗎？

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貼文曝光後，不少網友也有感，「很討厭直接打電話來約面試的公司+1，常常電話中都聽不清楚到底是哪一間公司，約面試當下也無法確定那個時間是不是可以」、「對！真的很煩，而且有些甚至不是我有投過履歷的」、「對！超級煩！很多都是我沒有投履歷，甚至對方連邀請面試通知都沒有，就直接打，這種我一律不去」、「尤其是上課時間突然打過來，然後又不先說自己是哪裡的」、「討厭+1，有時候我根本還在睡覺，旁邊還有家人」。

不過也有網友認為，「如果你應徵的是中高階職位，或者知名公司，大部分一定會約時間再打給你。但如果你只是個新鮮人，又只是助理職位的話，真的沒那麼多美國時間」、「我是覺得到時候真的沒電話打給你加上都收到感謝卡的時候，你就真的會很希望各公司人資打給你了」。

另外，也有網友則建議，「履歷可以備註平時不便接聽手機，請以系統信件通知聯繫」。