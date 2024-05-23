公司徵繪圖資深工程師！他見薪水嘆「不值錢」　同行：很多這價格

▲繪圖資深工程師的薪水落在30K至40K。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的薪水能接受嗎？日前有公司開出「繪圖資深工程師」的職缺，給出的薪資落在3萬元至4萬元。對此，就有網友截圖貼在臉書上，直呼「真不值錢的資深！」文章曝光後，其他網友也討論道，「專業真的不值錢」、「資深不值錢的行業比比皆是」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「真不值錢的資深，難怪大家都要去跑外送。」從他貼出的照片可見，該公司在新北市，開出「繪圖資深工程師（拆圖工程師）」的職缺，月薪落在3萬元至4萬元。

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該職缺必須具備2D、3D的看圖能力；要依照客人的設計圖片，以模型製作的方式拆圖；配合製程需求製作組裝設計、機構設計、公差設計、治具設計等；修整零件、測試結構強度、驗證公差品質、確保模型符合客戶需求。

▲網友直呼，「真不值錢的資深」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，不少網友紛紛直呼，「拆圖工程師做的卻是設計工程師的工作」、「這在北部是要活個鬼喔」、「你誤會了，這是用小畫家的薪資啦」、「有這種能力的都自己接案子，誰還在跟你領月薪」、「可能打錯字，本來要打『資深工讀生』」、「尊重專業的人很少」。但也有網友直言，「外送沒有比較好」。

此外，還有網友分享，「同行+1，面試時看很多傳產都給這價格，還看過軟體跟電腦要自備的。我是找最輕鬆的正職待著，下班及假日兼職接case，增加自己繪圖經驗」。