全球匯市暴走新台幣卻不動如山！　彭博揭「2大神隊友」暗中撐盤

▲新台幣示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

地緣政治風險升溫，全球金融市場神經緊繃，各國貨幣劇烈震盪，但新台幣卻異常穩定。外媒點名，背後有兩大關鍵穩盤力量撐場，讓新台幣在亂流中站得住腳。

根據《彭博》數據，新台幣1個月期隱含波動度於今（22）日降至逾9個月新低，與其他亞幣波動度明顯升高形成強烈對比。若觀察近兩周主要亞幣的歷史波動率，台幣僅高於與美元掛鉤的港幣，以及受到高度監管的人民幣，穩定度名列前茅。

近期新台幣兌美元在31.494至31.706區間內震盪，連續10個交易日維持狹幅整理。市場認為，儘管外資進出仍是匯率走勢的主導力量，但部分具指標性的市場參與者適時進場，有效抑制匯價過度波動。

《彭博社》訪查多名外匯交易員指出，本周二、周三台幣貶值主因為外資匯出，不過當單日貶幅擴大時，隨即看到大型出口商賣出美元，與外資對作，成功踩煞車，限制台幣貶勢。

此外，公股銀行也在尾盤流動性較低時持續賣出美元，進一步收斂台幣跌幅。交易員指出，市場一旦看到大型出口商大舉拋售美元，美元兌台幣的報價通常就不再續漲。

反之，當台幣轉為偏升走勢時，美元買盤也會伺機而動。有交易員透露，上周外資匯入力道較強時，也觀察到壽險業進場承接美元。

美國銀行在最新報告中指出，美元供需維持相對平衡，是支撐台幣穩定的主因，預期第1季仍將延續低波動格局。不過，若美國財政部再度對台幣「被低估」發表評論，恐成為後續潛在變數。