甜上加甜！日圓換匯3銀行減分搶市　0.20字頭安心買

▲國泰世華線上換匯活動。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓走貶後出現回彈，台銀日圓現鈔賣出價在4月29日衝到「0.2078」的水準後未再見底，今（23）日多在0.2093左右的價位游走，哈日族頻頻詢問「最甜價」，理專建議民眾從一銀、國泰世華銀、永豐銀等多家銀行現有換匯方案著手穩守甜甜價，不過優惠管道與限制大不同，要換匯的民眾也要多加注意。

第一銀行

日本旅遊正夯，加上多幣別資產配置投資需求日增，第一銀行為貼近民眾需求，即日起至7月31日限時推出「換匯換到飽」外幣換匯活動，提供美元存款最高減碼3.8分、澳幣存款最高減碼4.0分、日圓存款及現鈔最高減碼0.08分等多項匯率優惠，換匯滿額還有機會抽萬元回饋金。

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以第一銀行5月16日早上9點41分的日圓現鈔牌告賣出價0.2094為例，減碼0.08分之後，消費者可以0.2086的價格換匯。

第一銀行指出，為了維護「第e優匯」形象推出線上外幣匯率、利率優惠活動，本次活動期間長達近3個月，活動期間進入專屬網頁，點選指定按鈕「立即申購」進行網路銀行線上交易，即可享有上述匯率減碼好康優惠，若以兌換1萬美元存款及30萬日圓現鈔為例，約可節省新台幣380元及240元的兌換支出。

國泰世華銀

迎接暑期出國熱潮，為讓民眾換到市場超甜匯率價，國泰世華銀行挑選國人喜愛的五大旅遊熱點區域，推出「特匯日自由選」活動。民眾只要完成指定任務，便可於次月獲得「特匯券」，1券即享5次換匯優惠。



國泰世華銀指出，至2024年底前，憑「特匯券」便可透過國泰世華CUBE App任選五大幣別減碼優惠，包含新台幣換美元可享減4.5分、日圓減0.25分、人民幣減1.5分、澳幣減5分及歐元減15分等超殺換匯優惠。若以單筆換匯限額新台幣10萬元試算，5次均使用「特匯券」換日圓，可多省下新台幣5,500元。

另外，國泰世華銀全年不打烊的外幣ATM兌換功能不斷升級，即日起至2024年12月底，除免手續費外，還享換匯匯率美元減5分、日圓減0.1分優惠；以他行金融卡提領則享換匯匯率美元減2分、日圓減0.05分。

永豐銀行

「週三匯元日」即日起至12月31日止，購買日圓享減0.1分優惠，美元可減4分、人民幣減1.5分、歐元減10分、澳幣減6分。永豐銀強調，除了換外幣以外，存外幣、刷外幣與多幣簽帳金融卡領外幣都有優惠，可以使用。

