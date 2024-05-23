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王必勝真的斜槓！接任開發資本「資深副總」　明報公司董事會

▲前衛福部政務次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前衛福部政務次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

開發金（2883）今（23）日代子公司中華開發資本（下稱「開發資本」）公告，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明日（5/24）董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝先生擔任資深副總經理。

開發金指出，王必勝於相關領域 具有高度專業及深厚資歷，若加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，勢將如虎添翼。

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由於開發資本長年深耕台灣產業投資，旗下管理多檔基金，總管理規模達新台幣 560 億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資；以扶植台灣優勢產業為目標，布局IC 設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資；以及回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等。

近年來開發資本積極與產業龍頭、研究機構及領域專家合作，包括與鴻海科技規劃攜手成立開鴻能源，與群創光電共同設立「群創開發」系列基金，及與熟稔半導體生態之水木管顧合作籌備投資於台美 IC 設計、半導體上下游之半導體基金，並透過工研院「生醫創新跨域合作平台」，分享創投圈及產業資源人脈，幫助生醫新創加快商品化腳步，促進其立足臺灣市場、布局全球商機。

業界人士指出，開發金也強調王必勝不是「特例」，開發資本現任大健康事業群總負責人何俊輝，過去曾任行政院國發基金副執行秘書，也有公務人員背景。另外，職級較王必勝更高的開發金前董事長張家祝為卸任經濟部部長、開發金前董事長陳木在也曾任財政部次長，皆為行政院財經內閣中的重要官員轉身案例。
 

關鍵字： 王必勝開發金斜槓高薪副董事長

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