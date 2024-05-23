航港局辦理113年度全國引水人首場在職訓練　強化引航安全

▲113年度全國引水人第1場在職訓練大合照，左五為航港局副局長劉志鴻。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為持續精進引水人引航知能，航港局今(23)日及明日，在新北市八里區福朋喜來登酒店舉辦「113年度全國引水人第1場在職訓練」，由該局副局長劉志鴻擔任主持人，邀請專家學者講授駕駛台資源管理與資訊交流、事故預防、疲勞管理及大型船舶操縱要領等課程，以利引水人於引航前能注意疲勞管理。

另於引航中參考以往事故之安全改善建議，透過駕駛台資源管理與船舶駕駛團隊緊密合作，及善用船舶操控既能協助船舶安全靠泊或順利出港。本次會議亦透過引水人經驗分享及意見交流，凝聚強化航安之共識，俾提升引航服務品質。

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航港局表示，為落實國際海事組織(IMO)A.960(23)決議案所提引水人須熟練與更新知識之工作，自108年起每年舉辦2場引水人在職訓練，課程除針對近期曾發生的引航事故，藉由事故原因分析及安全改善建議，尋求精進引航安全的作法外，並持續強化引水作業所需專業技能。

本年度第1場次在職訓練邀請台灣省引水人聯合辦事處方信雄主任講授「駕駛台資源管理(BRM)與船長、引水人資訊交流(MPX)」，並安排運安會官文霖次席調查官講授「運安會水路事故調查及事故預防」、中央警察大學蔡奇呈教授講授「身體保健與疲勞管理制度」及台北港引水人辦事處吳天壽主任講授「大型船舶操縱要領與參考案例」，以確保引水人熟悉引航所需專業職能，並維持健康體能。

航港局進一步說明，引水人引航作業為港埠營運重要一環，引領船舶安全進出我國港口，過程中須協調港口航管中心、拖船等協作單位，以使船舶順利靠泊碼頭，完成相關經濟活動，引航作業的安全與效率攸關國家海運發展競爭力，航港局將持續辦理全國引水人在職訓練，並維持雙方溝通管道，協助引水人與港埠相關單位之意見交流，以利維護引航安全及確保各商港船舶進出之順暢。