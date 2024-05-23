蕭博仁：大陸旅遊業願來台參加旅展　盼兩岸各自展現善意

▲大陸旅遊業願意來台參加今年台北夏季旅展。圖為去年展出現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者張佩芬／台北報導

新任交通部長李孟諺今(23)日針對6月1日國人赴大陸禁團令，表示近日將召開跨部會會議，5月底提出方案，「不排除我們先釋善意」。對此目前正在北京訪問的旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，陸方旅遊業願意來台參加台北夏季旅展，就看我方是否核准，希望兩岸能相向而行，各自展現善意，循序漸進，一步一步鬆綁。

蕭博仁指出，福建平潭與台灣間客輪開通後，福建居民就會開放赴台旅遊，他覺得是可以接受的方案，如果大陸34個省市自治區全開，我們台灣的旅遊景區也無法招架。

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去年台北夏季旅展主辦單位原擬邀中國大陸9省官員來台觀展，但未獲我官方核准，今年7/12-7/15的展出，陸方旅遊業願意設攤參展，現在就看我官方是否核准。目前該展協辦單位台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍，據悉目前就在廈門與當地旅遊業接洽來台參展事宜。

今年4月28日中國文旅部副部長饒權會見立法院國民黨團總召傅崐萁率領的訪團後，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並表示將在平潭跟台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

當時國民黨立委王鴻薇表示，「福建省有4、5千萬的居民，這樣的旅客能量對於台灣各縣市的觀光都是一場及時雨。」中國移民管理局隨後也宣布，5月6日將試點開放北京、上海等20城市可全程線上申辦補發赴台證。

對於中共今明兩天進行的軍演，李孟諺指出，解放軍並未發布航空或航行的船隻禁止經過的危險警示，如有實彈、飛彈或砲彈演習，就會發布警戒區禁止航空器或船舶通行，但目前並無這方面的警訊。