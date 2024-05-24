日據時代基隆築港最高官員官舍　穿古越今重現國人眼前

▲基隆高遠新村港務局局長官舍內裝，完工示意與原始外觀。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司為保留歷史文化與傳承，於2021年起，針對歷經二次世界大戰且具有90多年的歷史建築「高遠新村港務局局長官舍」，進行原貌修復、仿舊新作再利用規劃，預計今年7月底完成修復再利用工程，重現該建物歷史樣貌並賦予新的意象與價值，最快今年8月辦理公告招商，交民間經營管理。

1930年代，日據時代日本當局基於築港需要，於昭和町興建之一批官舍住宅建築群，做為駐台最高主管官階之官舍建築「築港出張所仙洞町官舍」之用。該建物從1930年興築至今，包含成立基隆港務局後作為歷任局長之官舍，至今已超過90年歷史，深具歷史意義及文化價值。「高遠新村港務局局長官舍」修復再利用之建築面積808.41平方公尺(257.45坪)；土地面積3,089.26平方公尺(946.45坪)。

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民國95年(2006年)基隆市政府基於該建築群見證基隆發展的歷史意義，經基隆市古蹟歷史聚落暨文化景觀審議委員會審議通過登錄為歷史建築。該建物在基隆港整體發展歷史脈絡中，有其關鍵與重要的歷史意義，為能妥善保存文化資產，基隆港務分公司自2021年起推動修復再利用工程及周邊環境規劃計畫，恢復「高遠新村港務局局長宿舍」的歷史樣貌。

今年初基隆燈塔修復後已重新開放，基隆港西岸的球子山燈塔連線基隆燈塔的一日雙塔環山路線行程已成為遊客心中的熱門景點，步行路線經太白社區、白米甕砲台到基隆燈塔，再從和平里社區高遠新村到聖安宮，連接仙洞公園，往下到百年仙洞巖及海蝕佛手洞。

其中高遠新村距球子山燈塔僅10分鐘步行時間，非常適合作為旅遊途中休憩的中繼站，該建物居高臨下從高處可遠眺基隆港景色，包含基隆嶼、東西岸貨櫃場、和平島、東西岸市區及市中心，是飽覽基隆港市風光及發掘歷史發展脈絡最好的觀景點。

時值高遠新村歷史建築修復再利用工程即將完工之際，基隆港務分公司誠摯邀請投資人前來參觀修復後全新樣貌的高遠新村局長官舍建築，相信歷經90餘年穿古越今重回世人眼前的官舍建築，將帶給來訪者無限歷史想像，更期望不久的將來，國人或來自世界各地的朋友來到基隆觀光旅遊時，可至高遠新村感受港口歷史與現代文創結合的新風貌。