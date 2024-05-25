台股高檔震盪「ETF強勁穩定」　理財專家：提早布局不用擔心追高

▲台股高檔震盪，ETF在表現強勁的同時也穩定填息。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

ETF無畏台股高檔震盪！根據CMoney統計至5月24日，大華優利高填息30（00918）自5月以來表現強勁，有9個營業日收盤價創下掛牌以來新高，如今再創新高價，收在25.07元。

根據統計，00918過去4次配息均有完成填息，讓配息不是左手換右手，且6月即將再次除息，理財專家認為，投資人如果及早布局，也不用擔心追高而錯過布局良機。

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00918經理人郭修誠表示，有鑑於美國初領失業救濟金的人數優於預期，經濟成長持續強勁，美國聯準會（Fed）不僅持續維持目前利率水準，甚至還有升息的可能，消息一出，美國公債殖利率走揚，美股出現震盪。

相較之下，觀察5月24日在航運股的帶領下，台股高股息ETF中，包含大華優利高填息30（00918）與富邦特選高股息30（00900）的收盤價，均創下了今年以來新高。

展望後市，郭修誠認為，在大盤震盪時，分批是長期布局最好的策略。因此他建議，除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。