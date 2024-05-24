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必應創造推動展演與學術融合　再度投入新一代設計展

▲必應創造再度參與新一代設計展。（圖／公司提供）

▲必應創造再度參與新一代設計展。（圖／公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

必應創造（6625）近年積極投入展演專業人才培育，陸續與多個大專院校相關科系建立產學交流，今年再度投入由經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，透過產業創新培養專業文化人才，善盡社會企業責任。

必應創造表示，公司成立至今邁入第10年，秉持「Live in live」的核心價值深耕於展演文化產業，近年陸續與國立中正大學、文化大學、南台科技大學等相關產業科系等大專院校建立產學交流，提供莘莘學子展演相關的專業職場技能及靈活的經驗分享，在擴大服務觸角的同時也加深必應創造的品牌價值。

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必應創造技術製作總監譚明文也代表公司領受「企業感謝狀」，更上台頒發「金獎」給得獎同學們。譚明文在展演圈服務18年，曾擔任過李宗盛、五月天、告五人等大型演唱會硬體統籌，更接手美國搖滾樂團Maroon5（魔力紅）、日本搖滾樂團Mr.children等世界巡演台灣場的技術總監，產業經驗豐富，也是數度與公司團隊參與新一代設計展與學生團體投入參賽作品指導。

譚明文指出，現在的社會意識和產業文化裡，永續這個觀念已逐漸融入日常生活，和同學、企業及學術界的對談與合作交流中不僅拓展視野，更希望能把這些經驗潛移默化，成為同學們未來在創作上的重要養分。

關鍵字： 必應創造

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