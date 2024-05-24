韻驊T3CO共享辦公室提供新創業高端專業設施　並有機會獲台驊支持

▲T3CO共享辦公室具有療癒感的特色巨大生態魚缸客廳。（圖／韻驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)新投資的韻驊股份有限公司T3CO共享辦公室，在信義市府特區打造業態豐富的新創企業辦公室，台驊董事長顏益財指出，這項投資真正的意義是公司投資部門可以和這些新創公司做互動，了解他們的創意和潛力，如果他們有需要台驊集團的資源支持，集團也願意提供支持。

位於台北市忠孝東路與基隆路口「揚昇忠孝大樓」17樓精華地段的T3CO共享辦公室，市府捷運站就在斜對街，17樓寬闊空間與高規格的安全網路，讓新創業不需花費鉅額投資就可享用，辦公室內透明透光的玻璃，休息時間可以遠眺101大樓或是更遠的陽明山，讓接下來的工作效率倍數提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲淋浴間與化妝室、接待區、靠窗辦公桌。（圖／韻驊提供）

5月才新開幕的辦公室，有網友形容每個角落都散發著現代與實用的完美結合；也有網友指出，靈感枯竭時，抬頭看看風景，整個人都變好了。彈性的租用時間，日租、月租、年租都可以，流動辦公桌月租6500元，固定辦公桌10,000元，隔間辦公室15,000元。

T3CO的多功能客廳、高效安全網路、印表機、專業會議室、網紅直播間、咖啡休息區等設施及各項商務資源服務、投資評估企業輔導、新趨勢主題講座、Happy hour品酒會交流等軟服務，創造開放、舒適、趣味且激發活力的辦公體驗。

在這裡，新創企業可以根據自己的需求靈活控制成本，無需為高端專業設施和資源額外投資，能夠專注於核心業務的發展，提高工作效率，而台驊的投資部門也將和新創業者互動，尋求投資機會。

▲隔間辦公室、固定辦公桌、豪華水吧接待區。（圖／韻驊提供）

不同的業者在T3CO，則可以互相交流與吸取不同的工作經驗，在這個具有靈活性、便利性、協作與創新環境的工作空間，和其他創業者建立合作關係，拓展商業機會。

韻華設有13間專屬辦公室，從1人到12人辦公室都有，目前多人辦公室都已出租，剩下1-2人辦公室，固定位共105位，新開幕即去化20位，另流動位尚有45位，T3CO總顧問邱蓓蓓建議，固定位及移動位適合企業挑選自成專區。

她指出，無論是初創企業還是獨立創業者，工作團隊在T3CO，可以促進與同類或不同行業的溝通與資訊交互，由此創造價值，成為成功的加速器。