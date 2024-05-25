中國大潤發虧慘　謝金河有感「不要輸給時代」：珍惜過去8年基礎

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「我們千萬不要輸給時代！」為題撰文，用前身是「中國大潤發」的高鑫零售來舉例，指出其業績下滑是因為「輸給了時代」，並感嘆黃明端口中的大時代，背後涵義很廣泛，最近立法院的多數暴力，正是台灣危機的前兆，如果大家不珍惜過去8年來台灣一步一腳印打下的好基礎，台灣往前走的腳步可能被拉扯向下。

以下為謝金河臉書全文：

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這兩天高鑫零售公布今年首季業績，營收725.67億人民幣，虧損逾16億人民幣，這比去年同期的836.62億營收，虧損1.09億更加擴大。這可以看出中國的電商輾壓實體通路的現象愈來愈嚴重。

高鑫零售的前身是中國大潤發，從90年代開始，尹衍樑派出愛將黃明端在中國拼出一片天，黃明端也將一生賭在中國大潤發，每一次到中國參訪，聽著黃明端講述他經營大潤發的偉略，令人神往。

後來，尹衍樑把大潤發賣給阿里巴巴，每股6.5港元，後來一度漲到13.4港元，但隨著電商席捲市場，大潤發業績節節敗退，虧損金額也愈來愈大，股價也愈跌愈低，最慘剩下0.93港元。

黃明端接受訪問時表示，他打敗了所有對手，卻輸給了時代！這個時代意義很深廣，一方面是電商崛起，打敗實體通路，另一個是中國的內需消退，更可怕的是所有的產業不斷的內捲，利潤率愈來愈低。

過去30年在中國風生水起的旺旺與康師傅，也難敵這個情勢的變化，旺旺最高價13.1港元，現在是4.51港元，康師傅最高26港元，現在是9.95港元，他們都走過歷史的大時代。過去是電商龍頭的阿里巴巴，股價最高309港元，現在在80港元左右。

黃明端口中的大時代，背後涵義很廣泛。最近立法院的多數暴力，正是台灣危機的前兆，如果大家不珍惜過去8年來台灣一步一腳印打下的好基礎，台灣往前走的腳步可能被拉扯向下！