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00878換股！3檔遭剔除浮出檯面　老班底光寶科增持最多

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），本周起進入一連10天換股期，首周調整概況出爐，現有30檔中共有17檔權重下滑，權重滑落最多前三依序是華碩（2357）、聯強（2347）與南亞（1303），估計這3檔被剔除成分股機率最高。

另30檔老班底中有13檔持續加碼，其中又以光寶科（2301）最吸金，權重增0.35個百分點最多。

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00878預計在下周五（31日）盤後正式公告新成分的最終名單，與個股的持股比重，首周權重變動，名單上出現了3檔新面孔，分別是聯詠（3034）、中華電（2412）與正新（2105），隨著名單出現3檔新兵，也有3檔要被淘汰。

根據統計，本周華碩砍出最多，權重降一口氣降了1.17個百分點，聯強緊跟在後，減少0.4個百分點，而南亞則名列第3，減碼0.33個百分點。

另權重調降減碼0.1~0.3個百分點共有10檔，依序為技嘉（2376）0.23個百分點，永豐金（2890）0.18個百分點，廣達（2382）0.17個百分點，中信金（2891）與國泰金（2882）皆是0.15個百分點，英業達（2356）、遠東新（1402）皆是0.14個百分點，富邦金（2881）0.13個百分點，大聯大（3702）與兆豐金（2886）皆為0.1個百分點。

權重減碼在0.1個百分點以下有緯創（3231）0.04個百分點，仁寶（2324）、瑞昱（2379）與台泥（1101）皆減少0.01個百分點。

至於3檔新面孔以聯詠最大贏家，權重已來到0.88%，其次是中華電權重佔比0.38%，而正新權重佔比0.32%。

老班底中權重增加最多除光寶科外，其餘介於0.1~0.3個百分點以上有聯電（2303）0.28個百分點，微星（2377）增0.25個百分點，日月光投控（3711）0.17個百分點，聯發科（2454）與可成（2474）皆增0.1個百分點。

有7檔增0.1個百分點以下，依序為上海商銀（5876）0.06個百分點，統一（1216）與世界先進（5347）皆增0.05個百分點，台灣大（3045）0.03個百分點，遠傳（4904）與第一金（2892）皆增0.02個百分點，元大金（2885）增0.01個百分點。

關鍵字： ETF台灣股市ESG換股期股息

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