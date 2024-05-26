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Uber Eats外送員第三人責任險6／1生效　勞動部籲其他業者跟進

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

外送平台Uber Eats併購Foodpanda一事，讓外送員相關權益備受關注，Uber Eats日前宣布與明台產險合作 ，6月起提供外送員全台第1張第三人責任險，對此，勞動部職安署指出，除已訂定「外送作業安全衛生指引」外，並規定平台業者應為外送員投保「第三人責任保險」，也將積極督促其他平台業者跟進，以保障第三人權益，減輕外送員負擔。

職安署表示，勞動部已訂定外送作業安全衛生指引，內容除安全教育訓練、防護設施設備、戶外作業規範及團體傷害保險等，並規定平台業者應為外送員投保第三人責任保險，此外，也主動邀集平台業者、金管會保險局、保險公會、外送員工會共同研商，督促其他平台業者儘速落實外送員第三人責任保障。

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職安署指出，有關報載Uber Eats、明台產物保險合作，提供外送夥伴全台第1張第三人責任險消息，顯示對外送員提供第三人責任保險之努力，已有初步成果。

職安署強調，Uber Eats已預定於6月提供所屬外送員第三人責任保險，將積極督促其他平台業者也要參照辦理，以保障第三人權益，減輕外送員負擔外，亦將督促平台業者落實指引規定，並使外送員確實遵守交通法規，以保護每一位外送員之工作安全。

Uber Eats近日宣布與明台產險合作，為外送員量身定做第1個第三人責任險方案，目前已取得保險主管機關核准，預計6／1起生效，且將為全台約7萬名外送員全額支付此保險費用，最高保險理賠金額為新台幣400萬元。

關鍵字： 勞動部外送員第三人責任險Uber Eats

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