反對馬斯克薪酬！散戶憂「團隊出走」　陸行之：沒改善就不再投資

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

諮詢公司Glass Lewis建議，投資人應「反對」特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）560億美元股票薪酬案，卻引起散戶股東擔憂後續效應。對此，知名半導體分析師陸行之26日表示，他會投反對票，更希望反對比例超過40%「讓馬斯克及董事會嚇到」而改善公司治理，否則他也不想投資了。

特斯拉股東大會即將於6月13日召開。針對執行長馬斯克560億美元股票薪酬案，具有影響力的諮詢公司Glass Lewis建議特斯拉投資人應投下「反對票」，因為一旦通過，將是美國企業史上CEO最高薪酬方案；但散戶投資人擔憂的是，如果沒有通過，馬斯克很有可能帶領核心團隊走人。

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對此，陸行之表示，當初訂這天價薪酬的董事會，可能壓根也沒想到馬斯克能夠將市值拉到5,000億美元以上，但把「近10%公司市值當作CEO薪酬獎勵」確實是史無前例。

陸行之接著分析，如果投票沒過，馬斯克也不能帶著FSD AI及機器人團隊走人，「這有非常嚴重的公司治理問題。」馬斯克將被股東告得很慘；而如果馬斯克走人，肯定會賣光持股，另起爐灶，重建團隊，吸引死忠股東資金，「沒有馬斯克的特斯拉若是找不到厲害的人接手，肯定一蹶不振。」

此外，陸行之認為，如果投票沒過，馬斯克還打算留下來，董事會能否再重新訂立一個較合理的薪酬方案、加上提高其控制權（非股權）來補償，將是新的議題。

陸行之分析，馬斯克之前稱「要有25%持股」才能控制特斯拉的AI技術走向正途，主要是觀察Google發展AI而引以為鑑，因此馬斯克當初可能以為10%薪酬持股將到手，努力把手上價值440億美元的特斯拉股票換成Twitter/X股票。

「我知道老馬要是離開，我可能必須冒著虧損的風險出清持股。」身為特斯拉股東之一，陸行之表示，特斯拉董事會及馬斯克確實在公司治理上有很多值得改善的空間。

儘管馬斯克股票薪酬方案會通過，但陸行之也表示投反對票，並希望反對比例超過40%，讓馬斯克及董事會嚇到不能在公司治理上為所欲為，「如果毫無改善，即使Space X可以登火星，Starlink（星鏈）可以取代5/6G，FSD（全自動輔助駕駛）可以到L5全自駕, 機器人可以賣上億台，我也不想投資馬斯克的任何公司了。」