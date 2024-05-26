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台積電今年蓋7座新廠！3奈米需求太旺　擴充產能仍不夠使用

▲台積電今年預計興建7座新廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）先進製造的發展進度，一向是業界的矚目焦點。對於台灣及全球布局發展，據台積技術論壇內容，台積電今年預計興建7座新廠，其中，國內包括3座晶圓廠、2座封測廠，另外2座則在海外。

負責台積電3奈米量產、台南18B資深廠長黃遠國表示，台積2023年開始量產3奈米（N3）先進製程，初期和4奈米（N4）良率一樣，不過由於產能不夠，前三年平均蓋5座廠仍不足以滿足客戶需求，因此今年預計興建7座新廠擴充產能。

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黃遠國說，2020年至2024年這段期間，台積電的先進製程產能年複合成長率達25%，並且擁有非常好的良率，尤其受惠於高效能運算（HPC）與智慧型手機需求強勁，今年N3產能「是去年的3倍」，擴充後仍呈現供不應求。

除了先進製程以外，台積電也積極擴充特殊製程。資料統計，2020至2024年特殊製程的年複合成長率達10%，其中，16奈米以上製程的比重，從61%提升至67%，穩定成長。

對於台灣廠方面，黃遠國指出，新竹Fab 20與高雄Fab 22，都是2奈米（N2）的量產基地，目前進展順利並陸續進機，預計2025年進入量產；台中AP5、嘉義AP7等封裝廠，則是擴產CoWoS先進封裝所需，台中廠主要生產CoWoS，嘉義廠則是CoWoS與SoIC。

至於全球布局方面，台積電美國亞利桑那州Fab 21，第一座廠2025年量產N4，第二座廠則預定2028年；日本熊本Fab 23今年第四季量產，二廠則預定2027年；德國德勒斯登廠今年第四季動工，預計2027年量產；中國南京Feb 16穩定擴充28奈米產能。

關鍵字： 台積電先進製程產能3奈米晶圓

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