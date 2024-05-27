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小資心頭好！十大零股交易王放榜　00919超車台積電

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股頻創新高，「存股」、「存 ETF」的小資存股熱度不減，觀察今年以來台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的 00919 群益台灣精選高息 ETF 最受小資族投資人青睞，今年來零股交易日均量 142.1 萬股最具人氣，勝過台積電、鴻海、長榮、緯創，成為台股小資最佳人氣王。

▲▼零股交易排行。（資料來源：CMoney、圖／ETtoday製表）

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進一步觀察前十大排行中，台股 ETF 就佔了 6 席，其中高股息 ETF佔了 5 席，顯示出台股高息 ETF 的存股價值持續受投資人青睞。這 5 檔台股高席 ETF 今年來含息表現，其中 00919 上漲 17.75%表現居冠，00929 上漲 14.93%表現居次、0056 上漲 11.57%居第三名、00878 上漲 10.55%位居第四名、00940 目前則是尚未站上發行價 10 元。

法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，00919 挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注，值得一提的是 00919 即將在 5 月底換股 6 月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前 30 名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計 6～8 月又會有豐沛的現金股息入帳，00919 仍有足夠配息續航力，此外，一直以來 00919 前四次配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，不禁也讓投資人對其即將到來的第五次
配息深深期待。

群益投信表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

關鍵字： 0091900940ETF零股交易台積電

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