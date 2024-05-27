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台股ETF競飆！「科技股漲幅」帶動最明顯　一表看31檔ETF飆天價

▲台股5月27日開高走高，終場收在21,803.77點，上漲238.43點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股上周五（5月24日）四大指數全數收紅，AI概念股走揚，那斯達克與費半指數雙雙創下歷史新高，加上輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，激勵台股開高走高，終場收在21,803.77點，上漲238.43點。

▲台股ETF今年5月收盤股價，創今年以來新高天數與報酬率。2024年掛牌的ETF不計入。（圖／記者楊絡懸製表）

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▲台股ETF今年5月收盤股價，共有33檔創今年以來新高天數與報酬率，2024年掛牌的2檔ETF不計入，因此整理出31檔ETF。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸製表）

觀察產業表現，以科技股漲幅最為明顯，運輸類股受到運價上漲影響，亦有不錯表現，連帶讓成分股中有相關企業的ETF出現明顯漲勢。根據CMoney統計至5月27日，53檔台股ETF中，共有33檔ETF創下今年以來的收盤價新高；其中高股息ETF占了9檔。

如果以5月以來收盤價創新高的天數來看，以大華優利高填息30（00918）表現最為突出，股價也突破2022年11月中掛牌以來的價格，5月27日收盤價來到25.5元。

00918經理人郭修誠表示，美國經濟成長持續強勁，十年美債殖利率上周上漲1.04%、來到4.464%，然美股受到半導體與AI相關議題在上周五（5月24日）收紅的表現，顯示布局多元化的重要性。

展望後市，郭修誠指出，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季；而AI中長期仍將科技發展主軸，因此投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。

郭修誠表示，透過分批布局投資高股息ETF，並長期持有，在大盤相對創高時是相對合適的策略，別因為擔心追高而錯過布局良機。

關鍵字： 台股科技股AI概念股ETF高股息

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