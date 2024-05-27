輝達亮眼成績「提振股市走揚」！分析師：看好3大創新成長趨勢

▲股市在輝達（NVIDIA）再次繳出亮眼成績單提振下走揚。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）公布內容偏鷹的FOMC會議紀錄，加上5月標普全球（S&P Global）調查發現，「通膨壓力正在回升」影響債市表現，不過，股市在輝達（NVIDIA）再次繳出亮眼成績單提振下走揚，分析師表示，AI軍備競賽未歇，高速運算也延伸至散熱、能源等題材，投資人可採取「多元布局策略」，看好創新成長如科技、生技、淨零轉型等趨勢。

從資金流向來看，過去一周整體股票型ETF獲得121.36億美元的資金淨流入，美國獲得98.29億美元、全球獲48.77億美元、新興市場獲17.6億美元、中國獲13.47億美元，但是，日本、亞太、歐洲等股市卻出現60.28億美元、12.25億美元、0.38億美元等資金淨流出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在產業ETF部分，近周淨流入前三大產業為科技、不動產、原物料；淨流出金額最高的產業為非核心消費，其次為公用事業、主題型。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周聚焦美國PCE通膨率，將牽動聯準會降息預期。根據芝商所FedWatch截至5月27日數據顯示，首次降息時點遞延至11月，隨最新數據顯示，製造業、服務業均持續面臨高成本壓力，投資人擔憂，這可能將成本轉嫁給消費者，故改為預計年內僅會降息一次。

在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，分析師建議，透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

在股市策略上，「AI領頭羊」輝達再次繳出亮眼財報成績，也顯示AI軍備競賽未歇。長遠來看，隨AI投資及應用範圍愈來愈廣泛，有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求，也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

▲印度莫迪（Narendra Modi）政府將贏得勝選，外媒指有助延續當前的改革政策。（圖／路透）

另一方面，印度國會選舉接近尾聲，6月4日結果有望出爐，外電報導印度莫迪（Narendra Modi）政府將贏得勝選，有助延續當前的改革政策。

面對當前全球股市多頭氣勢如虹，分析師建議，投資人採取多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長如科技、生技、淨零轉型等領域相關的基礎建設、公用事業、氣候變遷，以及日本、印度股市結構性改革趨勢。

亞洲股市外資動向：台印股市獲外資追捧，同創新高

觀察過去一周，新興市場股市在聯準會降息預期降溫下回落，但台股與印度股市表現強勢，同創歷史新高，表現在資金流向上的是台股、印度股市分別獲得外資買超13.99億美元、4.83億美元，而南韓、馬來西亞股市也有1.61億美元、1.01億美元買超。

不過越南、泰國、印尼、菲律賓等東南亞市場則普遍呈現賣超，幅度約在0.09億至1.58億美元不等。

債市ETF動向：債市普遍獲資金流入，美國、非投資級債買盤較強

儘管多數債市過去一周普跌，但各大債市ETF仍獲得資金追捧，整體固定收益型ETF淨流入37.63億美元，美國、全球、歐洲、新興市場分別獲13.24億美元、8.27億美元、7.37億美元、0.17億美元資金淨流入，但新興當地債出現0.28億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得4.68億美元淨流入，非投資級債ETF也有8.56億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待，有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。

桑娜德賽指出，團隊預期未來就算降息，也將是「短而淺」的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%至4.75%區間；目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持以因應。