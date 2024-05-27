宅配通配發現金股利0.8元　今年業績明顯改善、低溫倉儲6月啟用

▲宅配通董事長邱純枝(右)、總經理徐慶懿(左)再度搭檔。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

宅配通(2642)今(27)日召開股東大會，通過配發現金股利0.8元，配發率80.81%，並改選董事與董事長，由邱純枝續任董事長，東元集團會長黃茂雄、新任總經理徐慶懿與前任總經理等當選董事。宅配通今年首季業績明顯好轉，第二季預計6月初在桃園的低溫倉儲啟用，中壢物流中心也將有國際新客戶進駐，將為今年業績加分。

宅配通去年營收41.88億元、營業利益1.07億元，歸屬母公司淨利9449.6萬元，EPS0.99元，遠低於前一年的1.85元，主要是因少了疫情紅利，今年首季業績已明顯改善，營收10.21億元，營業利益1923.2萬元，歸屬母公司淨利1547.4萬元，EPS0.16元，較去年同期的0.02元大幅提升。

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今年3月上任的新任總經理徐慶懿，曾在宅配通工作長達22年之久，在2022年7月轉任母公司東元電機空調暨智慧生活事業群、智慧生活營運中心總監，1年8個月後重掌宅配通總座兵符，集團會調他重掌宅配通，顯示對他過去的業績表現相當肯定。

徐慶懿在擔任宅配通總經理期間，公司營收、獲利連創新高，2019～2021年EPS分別為1.69元、2.19元、2.52元。

徐慶懿是台灣大學復健醫學系畢業，退伍後曾經以高考榜首上榮民總醫院職能治療師，因為嚮往從商，同時考上交通大學科技管理研究所碩士班取得碩士學位，兩年前取得政治大學企業管理系經營管理博士。