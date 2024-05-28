全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況更嚴重

▲長榮海運113年股東會 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今日召開股東會，總經理吳光輝表示，本來以為今年海運市場會供過於求，但目前運力短缺情況嚴重，地緣政治影響遞延，目前來看Q3前都很樂觀、Q3本就是旺季，船舶乘載率都有9成以上，運價難下來，但這個旺季會到何時也難說，目前Q4還看不出來。

針對市場狀況，吳光輝表示，市場的確面臨缺櫃狀況，但公司除持續增加自有造櫃量外，並於市場備妥一些租櫃來因應短期的急需數量，對於空櫃的供需狀況，我們審慎處理。

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吳光輝指出，在4/18法說會中已說明，繞行從新加坡到歐洲增加7000海浬，依照船公司周班安排，必須多4條船，每條航線原本跑84天、就12條船，但現在每條缺2班，就會少掉七分之一，但不是這麼簡單，因為繞行，原來通過蘇伊士運河會有一個交集點，變成所有船會同時到達，貨櫃跟碼頭會吃不消，造成運力比七分之一更多，現在不只歐洲塞碼頭，現在連新加坡等待時間是2-4天，再加上歐洲又7天去了，現在歐洲空班很多，目前運力短缺情況更嚴重。

另買櫃或租櫃，吳光輝則說，從歷史來講，只要均值在2000元以下，基本上就會大幅度買櫃，今年Q1因為巴拿馬運河事件導致船舶在海上時間拉長，去年就買了很多櫃子，但還是不夠，因此Q1董事會通過買新櫃，事實上也有租櫃但量不多，主要是因為每次租期約5-7年，但今年整個航運產業結構不好，紅海跟巴拿馬都是短期事件，若現在租櫃，市場下去的時候租櫃怎麼還？因此長期來看買櫃成本比較低，賣櫃的殘值高。

吳光輝表示，極端氣候與複雜的地緣衝突變化難以預測，但也都是短期因素，除非能確保人員及船舶航行安全，否則都將繞行好望角；受紅海危機及巴拿馬運河水位影響，航運市場有效運力減少，將持續調整船隊，提高整體營運韌性。

吳光輝也提到，今年北美年度合約運價呈現微幅上漲趨勢，長約或量占比約5-6成；歐洲線長約價格依合約談判時程不同而有不同的上調幅度，長約或量占比約2成。