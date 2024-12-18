高息ETF好日子沒了！00929失色　市值型0050、00662更貼大盤

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／股股知識庫

相信許多投資人都會納悶，上半年每個投資人手中的寶貝「高股息ETF」，如今怎麼各個走勢疲軟，甚至還有明星ETF股息下降的現象，近期許多媒體紛紛開始討論2025年到底該買大盤ETF還是趁便宜持續存股高股息?今天股編就帶大家速速了解兩者的差異。

景氣循環兩樣情

其實在台股市場中，要選擇存股高股息ETF還是選擇存市值型ETF的切入點有很多種，今天股編想要從景氣循環的角度去看待這件事，提供給投資人較長遠的觀點思考我們現在投資的環境。

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首先台股的投資人應該都很清楚，台灣整體產業鏈主要由半導體+電子廠組成，簡單來說不管是高股息還是市值型，兩種ETF大部分的持股多半脫離不了半導體與電子業兩種。

也就是在這樣的情況，我們可以思考半導體與電子業的景氣循環核心主要有三點

1.需求變化

半導體的需求受到全球經濟、消費性電子、資料中心、人工智慧、車用電子等應用領域的驅動，並呈現強烈的週期性。需求的好壞強弱將會很明顯地導致半導體業的繁榮或是衰退。



2.供需比例影響產業的成長性

價格壓力會導致整個產業毛利下降；相反，供不應求時，價格上漲會推動產業的高成長。

3.技術進步

新要素（如先進製程、兩奈米）和新產品導入晶片都會影響循環，推動半導體需求的結構性成長。

而在二個月前，台積電正好開完法說會後，其內容充分反映出了未來我們需要去注意的投資情況：

首先，同樣是晶圓代工產業，台積電法說會中說明對先進製程與AI展望感到樂觀，認為AI的產業週期才剛開始，而且是貨真價實的需求，點出了先進製程和能夠沾上AI產業鏈的企業在未來受惠新技術的成長性仍能存在。



台積電也明確表示，非AI應用產業復甦平淡，且其餘法人也認為半導體與電子景氣可能已經進入循環周期，這點也充分反映在成熟製程如聯電、世界先進、車用或是其他傳統產業的個股表現上，尤其是聯電還遭到多位法人降評，股價已經從高點回落20%以上。

▲高股息ETF在循環末端有毒。（圖／股股知識庫授權《ETtoday新聞雲》刊載）

當大家都在追捧各種高股息ETF時，卻忽略了高股息ETF實質內涵的成分股多半跟電子業或是半導體業有關，而這些產業都是景氣循環性很重的產業，好的時候很好，但只要開始走到景氣轉折的時間段，他們的表現就會開始落後，進而使高股息ETF承受壓力，尤其是從上圖來看，更可以感受到，今年台灣的出口有多依賴科技業，其中又以AI伺服器這塊作為大宗。

▲高股息ETF下半年走跌，可點圖放大。（圖／股股知識庫授權《ETtoday新聞雲》刊載）

從上述幾隻明星高股息ETF下半年的漲幅來看就更有感了，位居榜首的00929即是以科技優息作為主打賣點的高股息，可以看到他的漲幅表現卻也是其中最差的，原因無他，電子股的復甦集中在AI產業鏈與先進製程上，這導致大多數的科技股都有復甦不佳的問題，也讓相關ETF受到巨大壓力。



市值型ETF更貼大盤權重

那在看完了高股息的特性後，投資人一定也會納悶，難道我投資在大盤上就不會有景氣循環的問題了嗎？其實還是有的，因為市值型ETF一樣會包含到許多消費型電子股與成熟製程半導體個股，只是台股有他的特別之處在於「台積電」的權重極高，幾乎佔了大盤三分之一的權重，而台積電作為半導體先進製程的領頭羊，在2025年一定仍有韌性存在，投資台股大盤型ETF幾乎完全保證會投資到大部位的台積電，而台積電才有辦法提供持續的成長性，推動大盤持續向上，不過如果投資人不想要只關注在台股大盤上，那也可以透過台灣券商發行的美股大盤ETF參與美股大盤的漲跌，以下提供幾檔關鍵的大盤ETF給投資人參考。

▲ETF圖表，可點圖放大。（圖／股股知識庫授權《ETtoday新聞雲》刊載）

本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新聞雲》刊登，不得轉載。

►原文出處：股股知識庫_高股息ETF玩完？00929、00919慘況兩關鍵！專家：市值型ETF更貼大盤更吃香

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