兩岸旅遊好消息近了　3檔觀光股漲停、航空雙雄漲5％

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

兩岸觀光旅遊傳將露出屬光，商總理事長許舒博昨日提到，兩岸航班增加、旅遊人數增加等都有在溝通，近期就會有好消息；受此激勵，相關類股今（28）日應聲大漲，旅行社股五福（2745）、燦星旅（2719），以及飯店股寒舍（2739）盤中亮燈漲停；航空雙雄也漲5％。

新政府上任後，兩岸議題備受關注，商總理事長許舒博昨日受訪時指出，產業界也表達憂心跟需求，兩岸旅遊跟經貿很重要，這幾天也一直在溝通當中，相信不久後就會有好消息，包括兩岸航班增加、兩岸開放旅遊及人數增加等，都是產業界重視的議題；團客方面「可以預期，應該有這方面的思維」，月底前會有好答案，已經做進一步溝通。

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受到此利多消息激勵，航空雙雄盤中勁揚，長榮航（2618）盤中漲近5％至36.8元，成交量逾10萬張；華航（2610）漲近6％至23.45元，成交量逾9萬張。

觀光族群也一片紅，旅行社股五福攻上漲停價130元、燦星旅也站上漲停65.6元；鳳凰（5706）漲逾7％、山富（2743）漲逾6％、雄獅（2731）及旅天下（6961）漲逾5％。

另飯店股寒舍也衝上66.5元亮燈漲停，夏都（2722）漲逾9％、六福（2705）漲逾8％，雲品（2748）、國賓（2704）、晶華（2707）漲逾3％。