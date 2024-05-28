▲郭莉芳建議投資人「定期定額」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「時間，也是實現投資複利價值的最佳夥伴。」財經專家郭莉芳發文表示，在市場震盪的情況下，不妨考慮「定期定額」，因為比起「三心二意」、不斷選擇新標的，長期穩定投入才是存第一桶金最好的方式。

郭莉芳在臉書粉專「郭莉芳理財講堂」發文表示，近期掛牌的高股息ETF至今尚未回到發行價，讓不少早早搶購的投資人失望，也猶豫該不該認賠。對此她認為，在市場震盪的情況下，最好的投資方式就是「定期定額」。

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首先，郭莉芳指出，投資時不妨先找到一檔相對穩健的標的，並定期定額扣下去，因為長期有穩定收入，才是存第一桶金的最好方法；再來，可以參考定期定額人數前五排行榜，「人多的地方，不見得不能去」，反而應該看市場數據。

郭莉芳透露，「原以為能擠進定期定額族最愛的標的前五的都是老字號ETF，沒想到甫掛牌1年半的00919竟然打敗很多老牌ETF，單月定期定額的人數突破10萬人」，這代表投資人在選擇標的上，自動向績效看齊。

郭莉芳直言，對資金不多的投資人來說，最怕千挑萬撿、盲目追逐高報酬率，然而卻忘記時間是最好的朋友，「時間，也是實現投資複利價值的最佳夥伴。」如果這個月扣這檔，下個月扣另一檔，下下一個月再選新標的，「三心二意下，無法長期持續投入，對於資產累積的效果不能說沒有，但相對有限」。

本文經「郭莉芳理財講堂」授權引用