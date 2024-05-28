雲豹能源啟動新股競拍　底價98.23元、價差140%

▲隨著集團穩健發展、財務結構穩定，雲豹能源今年祭出高股息政策，將2023年盈餘配發率提升至七成，每股擬發6.1元現金股利。（圖／雲豹能源提供）

財經中心／綜合報導

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股12,000張，其中10,200張以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷，投標期間為5月29日至5月31日，此次競拍底價為98.23元；預計6月4日上午10時開標，並於6月6日至6月11日辦理公開申購。雲豹能源28日收盤價138.5元，若以底價98.23元計算，價差140%。

雲豹能源預計6月19日改列一般板上市，券商表示，6月19日當天上市開盤價是採前一日（6月18日）收盤價為基準，而非承銷價格。投資人參與公開申購抽籤，最多只能買到1張，而參與競拍有機會買進多張，以近期雲豹能源市價來計算，投資人參與競拍獲利可期。

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在財務表現上，雲豹能源2023年合併營收為新台幣67.84億元，年增7.66%，獲利更呈現高成長，合併淨利達新台幣10.16億元，年增幅一舉突破 116%，每股純益（EPS）達8.77元新高，年增118%，創下歷史新高。

雲豹能源今年第一季合併營收為新台幣10.02億元，年增6.7%，創同期新高。受惠國內各大企業綠電需求遽增，第一季綠電交易營收成長強勁，年增率達478%，貢獻25%營收，成為集團持續、穩定營收來源；水處理工程營收也呈現倍數成長，年增291%，佔總營收19%。