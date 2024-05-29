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長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

▲長榮航股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，有小股東認為去年每股賺4.01元、只配息1.8元太少，對此，董事長林寶水解釋，航空事業機隊、設備方面購置成本要投入金額較大，配發1.8元已經很高、將近百億元現金，盡了最大的意願，將來努力經營，發出讓股東更滿意的現金股利。

林寶水表示，去年長榮航營運不管是在貨運、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動營業表現上有比較好的成績，今年沿著整個景氣狀況，在旅遊、貨運上都有繼續再成長的空間。

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林寶水指出，去年3月開航菲律賓克拉克航線，5月歐洲米蘭增班及旺季加密北美西雅圖航班，8月投放2架787-10客機於松山機場，提升客貨運能及服務品質；另為優化北美貨運航網，7月起開航多倫多及舊金山貨機航點，提高營運綜效。

林寶水也說，航空事業機隊、設備方面每個購置成本，要投入金錢比較大，疫情期間，整個航空業受很大限制，機隊供應鏈斷鏈發生短缺，新飛機未來10年內很辛苦，沒有新飛機給你買、要排隊，長榮航很早就看到要更新機隊，疫情還沒結束前就規畫購機，將來10年內要購進很多機隊，資金跟投資是預先籌備。

另有小股東指出，去年EPS為4.01元，認為只配發1.8元現金股利太少，林寶水指出，配發1.8元這金額相當高，要發出將近百億的現金，這也是經過董事會跟經營團隊決定，對股東來說我們是盡了最大的意願，希望給股東更大回饋，1.8元是我們整個規畫裡面已經盡力去做這個事情，希望將來繼續經營還是很好，讓股東有更滿意的現金股利，是經營團隊在努力的。

公司也強調，配發1.8元現金股利，計算現金股利殖利率將近5％，近期元大台灣價值高息ETF（00940）也將長榮航納入成份股，因此我們公司的配息應該是不低。

此外，也有小股東擔憂機票近期開始降價，原因是什麼？林寶水說，票價下降是市場情形，本來競爭裡面就會這樣，航空業也有淡旺季，在淡季價格下滑是正常現象，我們經營團隊會去經營。

關鍵字： 長榮航機票股利

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