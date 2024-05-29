AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」　看下半年景氣回溫

▲佳世達經營團隊。左起為佳世達財務長洪秋金、佳世達董事長陳其宏、佳世達總經理黃漢州。（圖／佳世達提供）

記者楊絡懸／桃園報導

佳世達（2352）董事長陳其宏29日表示，去年是辛苦的一年，而今年第一季則延續去年的情形成營運谷底，不過，目前看到訂單能見度有所提升，低點已過，第二季起逐季回溫，下半年將有明顯的回升。

佳世達股東會通過2023年財報與盈餘分派案。2023年醫療事業營收年成長20%，合併營收為2,036億元；每股稅後淨利（EPS）1.51元，派發現金股利1.2元，若以5月28日收盤價40.25元計算，殖利率約2.98%。

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對於AI熱潮、加上台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，各界都在關注AI大咖來台後釋出的訊息，陳其宏說，他也非常期待AI大趨勢來臨，不過現在AI剛起步，更重要的是該如何將AI導入應用，佳世達集團現階段正專攻在智慧工廠、醫療、餐飲等關鍵領域。

「AI改變了我們什麼、帶來什麼方便、解決什麼問題，這些應用都是重要的挑戰。」陳其宏指出，COMPUTEX其實就是在回應市場的期待，佳世達集團在AI伺服器的合作、散熱資安相關設備、工業導入AI端的邊緣運算，或是導入AI的智慧醫療、智慧餐飲、機器人手臂等，都可看到相關布局。

展望未來，佳世達持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標前進，2024年的營運方向包括優化現有事業經營，持續朝高階、高價值的應用布局；擴大醫療事業，支持快速增長；加速解決方案開發，完善IT（資訊技術）、OT（營運技術）布局；深耕網路通訊事業。