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佳世達股東會配息1.2元「殖利率近3%」！加速醫療、AI應用布局

▲佳世達科技總部。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲佳世達舉行股東常會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／桃園報導

佳世達（2352）29日舉行股東常會，通過2023年財報與盈餘分派案。2023年醫療事業營收年成長20%，合併營收為2,036億元；每股稅後淨利（EPS）1.51元，派發現金股利1.2元，若以5月28日收盤價40.25元計算，殖利率約2.98%。

除了持續擴大醫療、AI垂直應用落地布局，佳世達也設立2027年高附加價值事業「獲利過半」目標，追求永續經營。

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佳世達董事長陳其宏表示，佳世達經過10年的轉型蛻變，高附加價值新事業營收占比，從2013年的12%，持續提高到2023年的50%；毛利率也從10.6%增加到16.2%，增加近6個百分點。

陳其宏強調，透過互惠雙贏的大艦隊投資模式，佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資，為佳世達和艦隊夥伴創造長期效益。

佳世達總經理黃漢州表示，醫療事業是佳世達重要的發展方向之一，明基醫院致力成為亞洲領先的民營醫院集團。去年南京、蘇州兩院合計門診人次超過200萬人次、年住院手術量超過2萬例，服務量能與財務均穩健增長，醫材與醫藥布局均持續加深加廣，為民眾打造更全方位的健康照護體系。

除了加速醫療事業布局，佳世達智能方案也因應AI崛起浪潮，積極協助顧客打造AI運算環境以加速實現數位轉型。

佳世達率領20家大艦隊夥伴，參加台北國際電腦展（COMPUTEX）並舉辦超過20場AI應用不斷電論壇，從企業流程簡化、資安維護到零售餐飲、金融業等關鍵應用，協助顧客全面迎向AI時代。

關鍵字： 佳世達股東會AI醫療配息

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