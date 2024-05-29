王義川「手機定位」疑爆電信業者售個資？NCC：函請3大電信了解

記者蘇晟彥／台北報導

民進黨政策會執行長王義川 27 日在政論節目中談起「手機定位」一事，遭到外界議論，國民黨團 29日告發「違反《通保法》」，對此，NCC 29日在召開例行記者會中表示，會立即做必要的行政調查，下午（29日）就會請找三間電信業者了解相關狀況，但針對王義川所說內容，NCC 也強調已經有收到該政論節目內容申訴「膨風」。

▼針對王義川「手機定位」一事，NCC 29日下午將找三間電信業者了解相關狀況。（圖／記者蘇晟彥攝）



民進黨政策會執行長王義川27日晚間在節目中表示，民進黨用手機訊號比對青鳥行動、519民眾黨集會參與者、2024大選選前之夜參與者年齡、身分、政黨傾向，透過手機基地台訊號分析公民運動群眾，引起藍白兩黨砲轟，國民黨立委陳玉珍擔心民進黨用手機監控人民。民眾黨團主任陳智菡也批評，為何民進黨可用手機訊號監看人民行動，要求民進黨說清楚，「誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此事，NCC 29日召開例行記者會時，媒體提問王義川提到「透過手機基地台訊號」來分析相關資料，是否為電信業者私售個資，並詢問是哪一間業者提供這樣的「服務」，對此，NCC 主秘黃文哲強調，會立即做必要的行政調查，在今日（29日）下午將詢問三大電信業者了解，但相關狀況正準備了解中。

針對王義川所說「群眾年齡」以及其「過往足跡」，這些詳細內容NCC並無權責可以直接詢問王義川，但確實收到

乙件關於政論節目三立《新台灣加油》內容「膨風」檢舉，將按照SOP請三立進行相關說明。