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AI熱潮刺激科技創新！投資專家聚焦「5大主題」撈出獲利題材

▲各大企業法說會對AI的討論熱度持續增溫，以AI為首的科技創新仍是市場關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股今年第一季財報進入尾聲，標普500（S&P 500）整體企業表現優於預期，各大企業法說會對AI的討論熱度也持續增溫，以AI為首的科技創新仍是市場關注焦點。對此，聯博集團科技創新主題策略投資長Lei Qiu表示，有「5大主題」值得關注，當投資人布局最具創新與顛覆能力的企業，將可望締造強勁報酬。

Lei Qiu指出，推升今年美股評價持續擴張的主要動能來自於企業獲利展現韌性及成長動能，目前市場共識預估未來2年S&P 500指數可望締造12.3%獲利複合成長率，其中，又以科技產業成長性最為快速，達17.6%；科技類股因兼具「成長爆發力」及「續航力」，可望持續領跑美股。

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雖然美國整體成長動能強勁，但隨著第一季資金行情退去後，市場終將回歸基本面主導。目前科技產業中，個別企業的獲利能力不一，已經開始出現企業獲利預估走勢分歧跡象，一味追求過熱的投資主題、或是評價面顯著過高的投資機會，並非上策。

面對緊接而來的下半年，Lei Qiu認為，下半年投資科技產業勝出的關鍵是，放長眼光、重視品質，挖掘下一個長期的創新成長契機，而不是侷限於眼前的事件。

她進一步說明，科技產業往往具有破壞式創新的成長潛力，但當創新技術剛開始時，市場通常會低估其未來潛力。

以網際網路為例，實際值與預估值的差異高達30倍。在大數據、高速運算與生成式AI的帶動下，數位基礎設施目前正處於升級的轉折點，預計將徹底改變實體世界的各個產業。

Lei Qiu認為，布局創新題材有助於締造優異而長期的報酬，相對不受經濟週期影響，「5大主題」值得投資人關注：

第一，雲端基礎建設與AI

Lei Qiu分析，AI仍會是科技類股中的重要投資題材，AI年複合成長率約19%，市場規模預計在2026年達到9,000億美元，為半導體產業帶來實質效益。

目前AI表現集中在技術提供者，但接下來企業支出將集中在打造進一步的數位基礎建設，即高速運算技術，能夠因應AI與非AI工作，生成式人工智慧只是其中一項應用，市場目光將逐漸轉向更多AI應用者。

第二，數位交易與媒體

行動寬頻普及之下，改變全球人口的消費內容、買賣商品與彼此溝通的方式，也加速消費者採用數位商務、數位金融與數位媒體。

第三，能源轉型

永續發展意識抬頭，如何提高能源效率與生產力，同時降低對傳統資源的依賴至關重要。

雖然全球掀起電動車趨勢，但全球基礎建設升級趨勢爆發，Lei Qiu建議投資人不只是聚焦在電動車普及率，電網基礎建設、次世代能源等也值得重視。

第四，工業創新

隨著經濟效益提升，機器人的採用率也在上升，機器人技術可望顛覆勞動力，推動下一波工業創新浪潮，尤以物流、訂單履行和餐飲業的自動化投資成長率最為明顯。

第五，醫療創新

醫療保健技術持續進展，除了改善疾病的檢測與治療，醫療照護的品質與方便性也在提升。

值得一提的是，即使是成熟而獲利有成的企業，也可能是顛覆者，醫療產業中不乏這類企業，例如減重新藥就徹底改變消費者的福祉。

Lei Qiu表示，科技業周期發生巨變時，勢必會導致市場震盪波動，但無論市況如何，破壞式創新企業可望為股票投資人帶來長期報酬機會，在傳統股票策略之外發揮具吸引力的分散配置作用。

關鍵字： 科技AI投資產業市場

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