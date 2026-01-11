出國刷卡回饋！　最划算信用卡一次看懂

▲一年出國次數不高者，現金回饋比哩程累積更實用。



新年假期即將到來，團費、機票如何刷最划算？其實消費前先分清楚支出規模很重要，如果是5萬元以下的小資旅行，可追求高趴數回饋；但若超過10萬元的家族旅遊，「無上限」回饋才能真正賺好康。

出國旅遊回溫，機票刷卡回饋再度成為卡友關注焦點，尤其一家四口出國旅遊，光是機票加飯店的費用就可能刷掉10萬元，究竟在出國機票、團費等大額消費上要怎麼省錢、賺好康呢？

事實上，如果一年只出國1、2次，信用卡專家表示，直接找在旅行社、或航空公司消費現金回饋高的卡片最不傷腦筋。

長期關注信用卡優惠的《這就是人生》臉書版主SOME GUY就指出，國泰世華銀行蝦皮卡今年跟長榮、華航、星宇、虎航、亞航、國泰、東南旅遊、易遊網等多家航空公司及旅行社有簽約，刷卡並在銀行網站上成功登錄，原0.5%的蝦幣回饋，將因加碼而成為6.5%蝦幣，等於最高有7%蝦幣，不過活動加碼的6.5%上限回饋3000元，等於刷46153元就達到回饋上限，適合常在蝦皮購物的卡友。

如果不想要蝦幣，其他刷機票、團費好用的卡，可以考慮永豐銀行幣倍卡、玉山銀行unicard、台新Richart卡、國泰世華銀行cube卡等，不過要取決團費與回饋金多寡，才能比較出哪張卡適合當次出國旅行。

以永豐銀行幣倍卡、玉山銀行unicard來說，此兩張的回饋比率雖然很高，但都有設上限。永豐銀行幣倍卡國內刷卡有5%、海外有6%，但每月上限回饋800元，限定與永豐銀行往來資產達10萬元以上才享有這項回饋。

玉山銀行unicard則給出4.5%回饋，月上限是5000元，不過需要搭配電子帳單、且自行扣繳，合作的航空公司有華航、長榮、日航、虎航、雄獅旅行社、可樂旅行社等。

台新Richart卡、國泰世華銀行cube卡回饋的比率雖然少一些，但並沒有設上限。台新Richart卡回饋率有3.3%、國泰世華銀行cube卡則是3%，適合大額刷團費、機票者。值得留意的是，玉山銀行unicard、台新Richart卡、國泰世華銀行cube卡是屬於權益切換卡，必須要切換到旅遊、機票權益刷卡才能有優惠。

