歐洲遭強風大雪侵襲港口與交通受阻　赫伯羅德、德迅發警訊

▲歐洲大雪與強風影響到碼頭作業與內陸運輸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

歐洲遭遇強風與大雪侵襲，上周五(9日)德國赫伯羅德航運與超大攬貨業德迅(KUEHNE+NAGEL)向客戶發出警訊，指出港口作業、內陸交通都受嚴重影響，歐洲船公司在台分公司也都已收訊息，不過攬貨公司並未收到三大海運聯盟歐洲線本月中漲價訊息，獨立經營的業界龍頭地中海航運(MSC)則宣布本月15日起每大箱(40呎櫃)調升300美元。

極端氣候讓歐洲各地的公路貨運、鐵路運輸及內河航運等所有主要運輸方式造成影響，碼頭及貨運站作業延誤、服務中斷，主要公路及高速公路交通堵塞、道路封閉，貨物裝卸機位可用數量減少，供應鏈各環節因天氣原因出現擁堵。

此次運營中斷波及北歐、西歐沿線所有核心港口，且預計未來數日影響仍將持續，赫伯羅得向客戶說明歐洲主要港口運營受阻情況如下：

漢堡港：歐洲最大港務集團Eurogate碼頭水域及陸域所有作業已全面暫停；漢堡港CTA貨櫃碼頭水域及陸域作業一度全部暫停，目前水域作業已恢復，但效率仍大幅下降，鐵路及公路貨運服務亦已恢復，運輸速度受限；CTT貨櫃碼頭鐵路及公路貨運持續暫停，水域作業雖正常開展，但作業進度緩慢。

威廉港：Eurogate貨物作業出現輕微中斷，暫未實施全面停運。

不萊梅港：Eurogate及NTB碼頭均報告貨物作業出現輕微中斷，未採取全面停運措施。

鹿特丹港：ECT三角洲碼頭所有作業已全面暫停，恢復時間另行通知，當局建議貨車司機勿前往該碼頭。

安特衛普港：該港作業效率下降，部分碼頭作業或面臨臨時暫停。

受此影響，途經該港的船舶及貨物預計將出現延誤。台灣相關業者指出，因為天候問題，已有海運聯盟將運往歐洲的貨物大量卸在鹿特丹，改以陸運或河運處理，或等待後續船班完成運務，取消彎靠歐洲部分港口，以免嚴重延誤船期，

自1月15日起，MSC將上調所有從遠東港口至北歐的各類貨品(FAK)費率，每箱(20呎櫃)上調180美元至2400美元，每大箱上調300美元至4000美元。

德迅在公告中表示，未來數日，暴雪及極寒天氣預計仍將持續，港口運營將持續面臨延誤、中斷及受限問題；受此影響，原定貨物裝卸計劃及碼頭關閘時間或無法按預定時間執行。