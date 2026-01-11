AI顯學！金控2026徵才挖理工醫科好手　MA年薪衝上300萬

▲元大金外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI應用全面引爆，金融業徵才也掀起新風潮。根據統計，13家金控預計在2026年徵才需求總數上看4萬人，過去由商管、財金學科主導的「金飯碗」職場，如今也積極網羅理工、醫學等跨領域專才。其中，元大金控開出儲備幹部（MA）年薪最高可達300萬元，更首度成立「產業研究組」，成為市場關注焦點。

多家大型金控擴大招募規模，包括國泰金（2882）、中信金（2891）、台新新光金（2887）三大金控，2026年徵才人數皆超過7000人。國泰金招募人數上看7,600人居冠，台新新光金與中信金則分別預計徵才7500人與7150人。其他如富邦金（2881）將招募6900人，凱基金（2883）與元大金（2885）則計畫招募4500人與逾千人。

元大金指出，目前已啟動2026年MA計畫，預計延攬30至50位優秀人才，涵蓋策略發展、投行法金、數位金融、投資交易及產業研究等五大領域。該計畫以高密度訓練、實戰導向與嚴格評核著稱，表現優異者年薪最高可達300萬元，展現元大金育才決心。

值得一提的是，元大金今年首度針對MA設立「產業研究組」，聚焦招募理工、醫學等非傳統金融背景人才。公司指出，只要具備邏輯思維、數據分析能力與學習熱忱，即可透過專屬訓練，轉化專業知識為具洞察力的金融決策，為企業策略提供關鍵支援。

國泰金則強調，隨著AI浪潮加速，「數位科技」人才需求連年成長，2026年預計招募超過800位相關專才，期望攜手跨域人才打造創新數位金融環境。同時，年度重點的3大MA計畫也將釋出77個名額，首年就有挑戰百萬年薪的機會。

富邦金控則預計招募6900人，聚焦金融創新、資訊科技與數據科學領域，涵蓋法人金融、壽險、證券等多元職缺。MA部分將招募近70人，提供兩年內兩次升遷機會，並可望在首年達到百萬年薪。

中信金控的7150名招募名額中，針對MA推出業界唯一的「Top Gun計畫」，主打兩年內升任經理人。公司指出，該計畫完訓率超過8成，每兩位學員就有一人晉升主管或派駐海外。

凱基金控及旗下五大子公司2026年計畫徵才逾4,500人，較前一年增加約500人。因應AI發展與業務擴張，將著重招募AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師與生成式AI工程師等專業人才，強化金融科技實力，打造多元數位生態系。