記憶體、面板急殺免驚？專家看好台股：「這裡」是買點

先前交投熱絡的記憶體、面板股，因多檔被列入注意股和處置股9日（上週五）殺聲連連，加權指數盤中最深下跌435點至29925點，摜破30000點大關，隨後跌點逐步收斂，終場下跌79點收在30288點。

因7日爆出史上成交最大量8,817億元，推升上周成交量達3.9兆元，寫下歷史單周新高。法人看好量先價行的元月行情，有望一路領先到農曆年前。不過投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，應找有基本面而不是追價。

身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市表現最為亮眼。根據證交所統計，2025年台股日均成交值達4160億元，較前一年大幅成長25.74％，顯示市場資金充沛，投資人信心爆棚，這股熱錢不僅湧向個股，更瘋狂湧入ETF市場。

觀察後市，統一投顧董事長黎方國指出，元月以來台股已上漲逾千點，高檔獲利了結賣壓出現事屬合理，記憶體股帶頭殺也與基本面無關，純屬遭入列處置股或注意股之後的流動性問題，多頭有機會續航至農曆年前，拉回找買點仍是投資主軸。

台新投顧副總經理黃文清也指出，台股盤中回測30000點支撐後馬上翻紅，代表多頭力道仍然相當強勁，台積電法說會前應是偏多看待，本周高點有機會上看30600點，低檔支撐上移至30000點。

