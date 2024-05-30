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抽中現賺破萬元！全台首家「純雞蛋股」大武山　5／31申購起跑

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）預計將在6月中旬上市，初上市申購日期確定於5／31開始，每股申購價為57.13元，以29日均價69.27元估算，抽中現賺1萬2140元，申購期限到6／4截止，投資人可以試手氣。

大武山去年合併營收為11.48億元，稅後淨利為7208.2萬元，EPS為1.23元；今年Q1營收為3.38億元，稅後淨利為4349萬元，EPS為0.72元。大武山產品以鮮蛋佔比近8成為最大宗，日產量達80萬顆以上，並在桃園、台南、屏東3地設有牧場及洗選場。

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大武山主要產品包括生鮮雞蛋、液蛋、蛋加工品及中雞，去年營收占比分別為78％、17％、4％及1％；主要客戶有統一超（2912）、全家（5903）、全聯、家樂福、大潤發等連鎖超市量販店，以及麥當勞、早安美芝城、丸龜製麵、SUKIYA等，其中，SUKIYA進到台灣開始首顆蛋就是採用大武山生產的蛋。

因應政府鼓勵全面洗選，大武山攜手與日本最大蛋雞牧場TAMAGO＆COMPANY合作，在彰化建設大型雞蛋洗選加工廠，每日洗選蛋量可達100萬顆以上，滿產時可達到10％市占率，預計2025年前完工，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。

 

關鍵字： 大武山雞蛋股申購

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2024-05-29 00:05

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