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印度5年GDP成長逾6%！專家看第五大經濟體「超日趕德」買進機會

▲印度正處於五年一次國會大選，人民黨（BJP）應能順利取得勝選、莫迪（Narendra Modi）將續任總理職務。（圖／路透）

▲印度正處於五年一次國會大選，人民黨（BJP）應能順利取得勝選、莫迪（Narendra Modi）將續任總理職務。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

富蘭克林投顧29日舉辦新興市場分享會。富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深客戶投資組合經理人希亞姆桑德（Hari Shyamsunder）表示，隨著印度人均收入成長、中產階級與富裕階層崛起，印度擁有強勁的成長動能，「印度目前為全球第五大經濟體，未來可望超日趕德成為全球第三大。」

印度正處於五年一次國會大選，預計將於6月4日開始計票，初步結果將在當天知曉。雖然選舉結果未定，導致不確定性攀升，但無礙印度股市漲升趨勢，印度股價指數近期仍有續創新高的表現，反應執政黨人民黨（BJP）應能順利取得勝選、莫迪（Narendra Modi）將續任總理職務，可望延續經濟成長。

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希亞姆桑德認為，印度幾乎呈現脫胎換骨狀態，投資人往往會將印度與中國進行比較，不過印度已脫離「新中國」標籤，而在某種意義上應該稱為「新印度」。依據國際貨幣基金4月預估，未來5年印度每年的GDP成長率，都將維持於6%以上高水準，而印度的經濟成長動能強勁，也將轉化為企業獲利，進一步在資本市場帶來回報。

對於全球第五大經濟體的印度，長期趨勢下有機會「超日趕德」成為全球第三大，希亞姆桑德指出，由於印度為全球人口最多、也是相當年輕的國家，勞動人口將在未來幾年持續成長。隨著人均收入成長、中產階級與富裕階層崛起，印度2021年至2026年家計財富的年複合成長率將達12.4%，預期將挹注消費擴增與消費升級成為未來重要發展。

除了人口優勢之外，莫迪政府在過去幾年推動較多的結構性改革，包含全國統一的GST消費稅制度、調降企業稅、推動破產法、改善企業營運環境、推動UPI統一支付介面等。

印度也與全球一同進行數位轉型，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正大幅擴張，電動車、再生能源等產業發展更是方興未艾，並為推動製造業升級，吸引外資進入印度投資，「Make in India」來印度製造專案透過與生產連結的激勵計畫，吸引外資製造業進入印度，激勵措施在過去幾年展現驚人成果。

就本益比觀察，印度市場看似評價水準偏高，不過希亞姆桑德認為，印度企業獲利週期強勁，2013年至2023年期間，企業獲利年複合成長率達9.1%；2023年至2025年期間，年複合成長率可望進一步攀升至19.9%水準。這是基於整體經濟強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石。

就風險觀察，最重要的仍為國會大選結果，雖然現任執政黨失去政權的可能性不高，但也有可能執政黨贏得的國會議員席次未能達到市場樂觀預期，而引發「失望性賣壓」。

希亞姆桑德強調，如果失望性賣壓的情況發生，反而也創造了買進印度股票的機會，「因為已經採取的結構性改革不易被取消，市場任何非理性的下跌都應將其視為買進機會。」

整體而言，富蘭克林投顧認為，印度經濟成長與企業獲利動能強勁，國會大選後市場不確定性降低，可望吸引資金回流，且印度股市近年受惠於穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，適合投資人納入投資組合進行長期投資，或持續定期定額累積部位。

關鍵字： 印度經濟成長國會大選中產階級結構性改革

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