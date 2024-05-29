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反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%

▲▼反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

▲反指標女神「巴逆逆」。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網美「巴逆逆」因時常分享要購買的標的，最後大多下跌，準確率之高而成為網友認證的「股市反指標女神」。巴逆逆29日宣布要大買AI人工智慧王者輝達 (NVDA-US)的股票，沒想到美股早盤一開就下挫近2%，讓粉絲嗨喊「女神威武」。

巴逆逆29日下午5時35分發文表示，今天股市收盤後，她只能蹲在路邊吃棒棒糖，「沒關係，我的薪水下來後我要大買英偉達了」。

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網友看完立刻留言，「塊陶啊」、「英偉達，卒」、「水喔，可以準備等待加碼時機了，感謝巴神，讚嘆巴神」、「保重身體，我的股市之路，路上不能缺妳」、「逆逆女神真是太巧了，我看我的英偉達要先逃了」。

今天收盤後的我，只能在路邊吃棒棒糖了????_(:_」∠)_ 沒關係，我的薪水下來後我要大買英偉達了

吃土鋁繩-巴逆逆發佈於 2024年5月29日 星期三

沒想到，巴逆逆反指標之力正常發揮，美股三大指數29日開盤後下跌，道瓊一度跌超300點，而被巴逆逆狙擊的輝達（NVIDIA）更是跌近2%。

對此，巴逆逆於29日晚間9時50分發文，用電影《周處除三害》的台詞說，「小編怪我害了大家，一次天災，一次地震，會有多少財物損失，你恨過天，恨過地嗎？我不過是喊了一個NVDA又怎樣？是不是呢」、「算了，我再看看要不要買好了」。

然而，在巴逆逆考慮先不買時，輝達已於台灣時間晚間10時33分轉正，股價為每股1143.24美元，漲4.23美元或0.37%。

小編怪我害了大家 一次天災， 一次地震 會有多少財物損失 你恨過天，恨過地嗎？ 我不過是喊了一個NVDA又怎樣 是不是呢 （最新更新：V了， 大家終於不用迷信了）

吃土鋁繩-巴逆逆發佈於 2024年5月29日 星期三

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關鍵字： 網美反指標女神股市巴逆逆AI

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