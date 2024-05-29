快訊／黃仁勳剛吃飽「又去寧夏夜市」！帶張忠謀、林百里吃蚵仔煎

記者柯振中／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台電創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等人29日聚餐，原先以為聚餐晚間會結束，豈料一眾AI大咖吃完飯以後，又跑去寧夏夜市開逛，開心吃蚵仔煎，可見心情好、食慾也很不錯。

▲▼黃仁勳才剛吃完鄒記食舖，又帶著一眾大咖到訪寧夏夜市。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）



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廣達董事長林百里29日作東，邀請輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠、廣達副董事長梁次震等人，到位在台北市松山區、極難預約的「鄒記食舖」用餐，整桌都是重量級大咖，受到外界相當大的關注。

▼黃仁勳帶著一群重量級人物到訪寧夏夜市，吃蚵仔煎當消夜。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）



值得一提的是，原先以為聚會晚間會結束，沒想到黃仁勳又帶著張忠謀夫婦、林百里等人，一起出發前往寧夏夜市，在寧夏夜市榮譽會長的陪同下，吃蚵仔煎當消夜，可見大咖們心情很好、食慾也很不錯。

據了解，黃仁勳與張忠謀是忘年之交，過去曾自爆接到時任台積電董事長的張忠謀來電時，還激動地叫四周的人安靜。如今雖然張忠謀已經交棒、退休，2人的交情仍是有增無減，先前李國鼎頒獎給張忠謀時，黃仁勳還特意搭乘私人飛機，回台擔任神秘嘉賓，成為一段科技業佳話。