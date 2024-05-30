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黃仁勳掀AI狂潮！14檔ETF直接擁抱輝達　00757、00895爭當人氣王

▲輝達創辦人黃仁勳資料照。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達創辦人黃仁勳。（資料照／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將於6月2日舉行演說，身價3兆元的他在雙北跑透透之餘，NVIDIA帶動AI供應鏈大噴利多更讓市場驚艷不已。《ETtoday新聞雲》盤點國內發行的14檔跨境ETF，發現近20個交易日績效表現皆為正數，受益人最多的統一FANG+（00757）近20個交易日漲幅逾10％，今年來更漲逾25％；而「含輝量」最高的富邦未來車（00895）今年來漲幅更超過35%，投資人喜迎資產成長。

▲14檔納輝達為成份股的ETF表現。（圖／ETtoday製）

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▲14檔納輝達為成份股的ETF表現。（圖／ETtoday製）

投信業者表示，AI動能強勁，但各檔ETF與輝達連結的概念並不完全相同，雖然有沾到黃仁勳的光芒秀一波，仍須注意各檔成份股表現。統一投信指出，00757為美股成長型ETF，最大的特色是讓你用新台幣，就能一次買進美國10大創新AI科技巨頭。

統一投信表示，存股族要選擇績優之標的並且長期持有，才能讓雪球越滾越大。AI相關應用正陸續推出，長線需求趨勢強勁，為台美股市未來成長的主要動能，後市仍持續看好。透過自組00757＋台股高息主動式基金的資產配置，定期定額扣款投資，不但可掌握台美雙脈動，還有望享息利雙收。

國泰投信則指出，輝達發威，加上台積電ADR表現活躍也推升重要科技指數之一的美國費城半導體指數表現，不僅指數創下新高，今年至今漲幅近3成，加上本周黃仁勳來台，下周台北國際電腦展開展，半導體市場熱鬧滾滾，專家推薦透過ETF就可以投資費半。

業者表示，有別於其他ETF多半僅聚焦在台股科技產業，其實美國和台灣半導體企業是兩大引領全球產業發展的重要關鍵，但投資美股門檻相對更高，利用追蹤相關科技指數的ETF布局不用半夜看美股，就可以打包一籃子優質標的。

國泰旗下的00830追蹤的是美國費城半導體指數，成分股鎖定30檔美國掛牌的全球半導體領導企業，包括最大成分股輝達，通訊晶片和基礎設備龍頭博通，主要持股還包含AMD、美光、高通、台積電、艾司摩爾、應用材料等龍頭股，相較其它檔半導體ETF，標的可能僅有上游或下游，00830布局大市值且完整的半導體AI供應鏈，今年以來其追蹤指數已上漲30%，後市表現受到高度看好。

關鍵字： AIETF黃仁勳

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