AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

▲AMD董事長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）前十大客戶超微（AMD）爆出轉向南韓三星下單，半導體分析師陸行之指出，初看到消息「覺得韓媒扯蛋」，但後來發現AMD董事長蘇姿丰（蘇媽）暗示採用三星3奈米產品，陸行之直言「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」，不過陸行之認為AMD的策略需要承擔三星良率、耗能的風險。

以下是陸行之臉書發文：

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我們如果初次看了這則新聞標題，可能又覺得韓媒在扯蛋，但前幾天看到新聞說AMD蘇媽在比利時的 imec ITF World 2024 會議，宣布計畫用 3nm GAA (Gate-all-around) 技術來生產下個世代產品，當時就覺得怪怪的，當時想說是不是記者寫錯了，因為台積電要到2nm 才會用到GAA技術，現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA 技術，過去台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼的有高通，Nvidia, 聯發科等等，但台積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU份額，AMD 營收占台積電比應該是前五大，那為何AMD要增加第二代工選擇呢？我這提出一些看法分享，也懇請有產業鏈資訊的大大分享。

自從 Intel 決定大舉決定採用台積電3nm 作為其多個新世代AI PC CPU 及通用伺服器 compute tiles 之後，我們這裡預測 Intel 將成為台積電第二大3nm 客戶，雖然今年年底還是採用遠低於蘋果50k/m的用量，但明年年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半，加上高通，聯發科，比特大陸的加單及AMD在3nm 產品定案的延遲 (AMD之前沒啥宣布什麼新產品用3nm，現在NVIDIA又加速 AI GPU 技術疊代，讓AMD措手不及)，現在臨時要加3nm大單推新AI GPU確實很難，先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法，三星3nm GAA 的電晶體容量密度及耗能都比台積電3nm 差，但跟Nvidia 使用的台積電4nm 拼一下還行，但台積電要是臨時被Intel 放鴿子，而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦？對AMD而言，重押三星3nm 要是良率，耗能不如預期，AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？