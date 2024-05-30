聯電搶攻特殊製程　總座：與英特爾合作12奈米FinFET是關鍵

▲聯電113年股東會。（圖／聯電提供）



記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，總經理簡山傑指出，業界領先與英特爾合作的 12 奈米 FinFET 製程，是聯電追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要的一環。

簡山傑報告時表示，後疫情時代受全球通膨升息與地緣政治影響，原物料價格飆漲、整體消費動能快速滑落及終端電子產品需求銳減，導致半導體市場庫存消化緩慢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡山傑說，面對充滿挑戰的大環境，聯電不斷導入新的特殊製程技術以鞏固多元化的產品線，並持續在產品組合優化上努力。儘管在民國一一二年的產能利用率較前一年明顯衰退，聯電仍能維持穩健的結構性獲利能力，此強韌的財務績效表現歸功於聯電多元且緊密的客戶基礎，以及來自特殊製程的營收貢獻。

簡山傑指出，聯電將持續透過多元化的製造基地及差異化的 12 吋特殊製程，與業界領先企業合作開發下一世代產品，並深化與關鍵客戶的策略夥伴關係。在競爭激烈的市場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢中逆風前進，創造獲利的成長及穩健良好的股東報酬。

聯電一一二年晶圓代工年出貨量達到 319 萬 5 千片約當 12 吋晶圓， 年營收新臺幣 2,225 億元，毛利率 34.9%，營業利益率 26.0%，歸屬母公司的全年獲利新臺幣 610 億元，每股盈餘新臺幣 4.93 元。資本支出約美金 30 億元， 主要投資於各廠產品組合優化所需，以及南科 Fab 12A 與新加坡 Fab 12i 的產能擴充，此擴建計畫將有助於聯電在兼顧長期獲利能力與市佔率的穩健成長。

展望未來，簡山傑說，聯電在過去幾年充滿挑戰的全球經濟環境下，把握時機自我檢視並改善財務體質，進而展現實際的成果。未來仍將持續強化企業的韌性與應變能力。與業界領先企業合作的 12 奈米 FinFET 製程，是聯電追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要的一環，此舉延續聯電對客戶一貫的承諾。

簡山傑說，這項合作不僅能協助客戶順利升級到新的關鍵技術節點，同時也將受惠於擴展北美地區產能帶來的供應鏈韌性。聯電期待這次 12 奈米 FinFET 製程的策略合作，利用雙方的互補優勢，以擴大聯電的潛在市場，同時大幅加快技術發展時程。 透過持續創新、差異化的特殊製程技術、與卓越的晶圓製造，不僅有助於強化客戶的競爭力，亦能提升客戶在半導體產業的市場地位。在利害關係人及同仁的同心協力下，聯電承諾將以創新和長期的解決方案來因應日益受到重視的永續發展議題，邁向「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續願景。