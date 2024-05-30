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嘉里大榮股利2.6元　汐止與前鎮物流中心啟用業績估兩位數成長

▲前排右起嘉里大榮董事長沈宗桂與董事總經理阮惠聞在股東大會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排右起嘉里大榮董事長沈宗桂與財務暨行政處總經理阮惠雯在股東大會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮(2608)今(30)日召開股東常會，通過配發現金股利每股2.6元。公司董事長沈宗桂指出，公司汐止物流中心今年1月啟用，4月前鎮營業所也開始營運，業績估有兩位數成長，其中快遞業務估倍數成長，物流冷鏈估成長一到兩成，電商這塊雖然面臨司機荒挑戰，公司還是會努力擴充業務。

嘉里大榮去年合併營收達新台幣120億元，合併稅後純益為新台幣16.9億元，每股盈餘為3.63元，毛利率為18.18%；稅後純益率為14.09%，較前一年的10.73%增加了3.36%，創歷史新高，其中含處份閒置土地利益5.5億元。

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沈宗桂指出，隨著消費形態改變，快遞及電商物流的需求增加。面對人力成本、油電價格上漲、通膨和利率上升等挑戰，公司採取多項措施提升營運效率，包括：導入自動化倉儲設備(四向穿梭車式自動倉儲、自主移動機器人揀貨系統、自動存取倉儲系統等)、優化運輸路線、推出APP線上託運服務、以及深化客服語音機器人技術等方案積極因應，透過應用數位科技，提供客戶高品質的服務與流程，創造雙贏的夥伴關係。

嘉里大榮在四大核心業務領域持續精進。冷鏈物流方面，擁有全台最具完善規模之低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，導入ISO 23412 冷鏈低溫包裹遞送服務標準(轉運型)，擁有ISO 22000食品安全管理系統與HACCP危害分析重要管制點等食安相關系統的管理能力，確保對食安衛生管理作業之能力。

並規劃於2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

在醫藥物流方面，子公司嘉里醫藥物流擁有藥品PIC/s GDP、PIC/s GMP及ISO13485、醫材QMS認證，確保防疫物資快速、安全配送。2023年擴大車隊投資，購入12台油電車，升級綠色醫藥物流服務。

在快遞及電商物流方面，嘉里大榮繼2022年首度引進電動三輪車後，2023年再購入20輛，投入六都強化都會型快遞配送體系，提升載貨彈性、縮短配送時程，加快商品到貨速度，提高市區配送效率，還能達到降低噪音污染、零排放的需求，推動環保節能。

隨著台灣高科技產業蓬勃發展，子公司科學城物流建構了多元化自主管理系統且具快速應變的能力，擁有同步國際運籌的四方物流體系，具有運送高規格、高效能及特殊尺寸貨物所需的氣墊車、低板車等專業運具，在新竹和台南科學園區提供運輸、倉儲及保稅倉庫服務，解決客戶運送上的挑戰並確保貨品安全送到客戶手上，支援高科技產品的全球運輸一條龍需求。

為保持競爭力及永續發展，公司持續擴大營運佈局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點。這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，滿足更多消費者需求。

為了在節能減碳上盡一份力，也降低營運成本，公司從點點滴滴做起，例如去年減少50台影印機，年減476.49萬張紙張使用，以每張0.7元計，省下約330萬元；另廁所停止供應擦手紙，改用烘乾機。

關鍵字： 嘉里大榮股利2.6元汐止前鎮物流中心啟用業績兩位數成長

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