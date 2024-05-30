▲台積電。（圖／記者施怡妏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）28日指出，公司將調整第四季每股現金股利金額，原本每股配發新台幣3.50元，變更為每股配發新台幣3.49978969元。消息一出，也引發網友討論，「我寧可它不要配呵呵」、「買台積電，是看股利嗎」。

台積電原本「盈餘分派現金股利新台幣90762248472元，每股配發新台幣3.50元。」28日則指出，雖盈餘分派現金股利不變，但「每股配發新台幣3.49978969元」。

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至於變更原因，是因為董事會在決議股利分派至配息基準日間，「110年限制員工權利新股與111年限制員工權利新股既得期間屆滿收回，部分股數並發行112年限制員工權利新股」，為台積電流通在外的股數變化所導致。

有網友將資訊轉貼至PTT後，掀起討論，「49978969什麼神祕數字」、「他們這樣算帳不嫌很難算嗎」、「公告更正而已，根本沒什麼差」、「原本3.5改3.49～這樣有影響嗎」。

其中不少人都認為，買台積電在意的是股價，而非股利多寡，「根本沒人在乎股利，漲到1000元都不發也沒差」、「有人在看台積股利的嗎」、「誰買台積在看股利的，都不發我也買啦」、「投資台積電的沒有人是要領股息的吧」、「台積電不如把股利省下來拿去做更多事」、「別發錢啦！繼續拿錢搞研發，我要看它上1000 元」。