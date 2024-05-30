寒舍推住房餐飲專案刺激下半年獲利　全年展望樂觀

▲寒舍113年股東會。（圖／寒舍提供）

記者廖婕妤／台北報導

寒舍（2739）今（30）日召開股東會，由董事長蔡伯翰主持，展望後市，隨著近日兩岸旅遊開放消息面激勵、國際航班增加的利多商機，加上內需餐飲消費持續升溫，集團旗下各飯店積極推出多元的住房與餐飲專案來增加下半年的獲利動能，對於2024年營運穩健成長持審慎樂觀的態度。

寒舍表示，在疫情解封的助攻下，2023年的營收表現亮眼，甚至超越疫情前的水準，國際商務客回流使寒舍艾美住房率快速回溫，去年平均住房率近8成，平均房價達9,611元，在台北一級戰區市場中獨占鰲頭；另外，去年台北喜來登的宴會營收高達5億，創下獲利新高。

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寒舍指出，旗下位於台北的國際型酒店，2024年受惠於國際會議與演藝活動頻繁，4、5月的住房率平均近8成，台北喜來登甚至有「520行情」，積極爭取他國政府官員入住，提升住房率也提高品牌能見度；台北寒舍艾美酒店受到許多國際明星的青睞，酒店提供客製化高端客戶的專屬服務，成功經驗帶來穩定的高端客源，另外也每年承辦國際科技大廠的包場活動，使得住房與宴會業績也隨之受惠。

看好內需餐飲消費持續升溫，台北寒舍艾美酒店上半年啟動餐飲升級，將巧克光廊全面改裝升級成「Drip & Dough」外賣店，每月營收目標約120萬元，相較「巧克光廊」每月平均營收，成長率約為20%；同時在館內開出新餐廳「TIPSY Sparrow」，不但活化館內空間，更預估目標每月業績帶來約500萬元營收，目前6月底前的周末訂席幾乎全滿，期盼成功挹注Q2營運動能。

展望後市，隨著國際航班增加，國際觀光客與國際商務客快速復甦回溫促進觀光餐飲業發展，加上業務單位持續拜會國外旅行社，以行銷方案積極爭取國外團客來台，同時餐飲單位不定期推出美食節活動、餐券快閃優惠等來吸引消費者，再搭配寒舍生活App多元促銷，以線下與線上等多角化方式來增加今年的獲利動能，審慎樂觀期盼營運穩健成長。

寒舍2023年合併營收48.31億元，營業利益6.26億元，皆創2016年上市以來歷史新高，稅後淨利4.14億元，EPS為4.52元。