COMPUTEX新增AI運算等三展區　InnoVEX參展國家數為歷屆最多

▲今年InnoVEX展區匯聚逾30國新創團隊。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

6月4日即將開展的台北國際電腦展，今年新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」、「智慧移動區」三個展區，原有的InnoVEX創新與新創展區，今年有來自逾30國400家新創企業參展，涵蓋了人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題。

新增展區「AI運算暨系統解決方案區」於南一館四樓，共93家參展商，指標參展商如微星、宏碁、華碩等；「零組件與電池儲能應用區」於南一館一樓，共127家參展商，指標參展商如迎廣、德商鐠羅工匠等；「智慧移動區」於南一館四樓，共27家參展商，指標參展商如台灣先進車用技術發展協會、台灣是德科技、福邦科技等。

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展出六大主題包括：

(1)人工智慧運算：生成式AI時代來臨，由NVIDIA創辦人黃仁勳揭開這一序幕，高通認為其正以飛快的速度演進到行動裝置應用當中，並將徹底改變手機產業格局，Intel則是宣告著AI PC時代的到來。今年COMPUTEX除了Keynote及Forum以AI為主軸，並新增AI運算暨系統解決方案區位於南一館四樓，共93家參展商，指標參展商如微星、宏碁、華碩等。

(2)前瞻通訊：在帶動次世代網路發展的各項新興技術中，從地面網路的B5G(Beyond 5G)/6G、Wi-Fi 7及FWA，乃至非地面網路(NTN)的低軌衛星方面，都能看到台廠積極布局的身影。本展的先進通訊及網路產品區位於南一館一樓，共111家參展商，指標參展商如技嘉科技、工研院、宏正自動科技等。

(3)未來移動：汽車越來越聰明，讓世界對於移動有了新的想像，COMPUTEX的智慧移動區在南一館四樓，共27家參展商，指標參展商如台灣先進車用技術發展協會、台灣是德科技、福邦科技等。

(4)沉浸現實：元宇宙被科技大廠視為產業發展的目標與願景， Microsoft 聚焦企業元宇宙，強打MR設備HoloLens 2應用於製造場域；NVIDIA發表影像仿真模擬平台Omniverse，支援打造元宇宙環境。本展電競及元宇宙應用區位於南一館四樓，共54家參展商，指標參展商如倍利、必恩威等。另外也有些智慧裝置供應商在智慧移動區及消費性電子區。

(5)綠能永續：為了推廣永續環保理念，COMPUTEX 2024推出ESG GO!系列活動，包含今年首度舉辦的「展覽永續設計獎」，以及延續去年廣獲好評的「攤位綠色插牌」與「Earth Mission APP」，引領產業與展覽綠色轉型。今年國家館強調市場應用與環保永續，例如比利時館的QustomDot無溶劑量子點噴墨技術擁有低毒性的特色，並使用添加製造工藝，有助於打造更環保的顯示產業。法國館的九間新創公司則提供了再生能源相關的解決方案，例如利用太陽能轉換為電能，符合當今對於環保和永續發展的需求。

創新：InnoVEX創新與新創展區位於南二館四樓，共400家參展商，指標參展商包含比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館等國家館，及Garage+、Starfab、櫃買中心、陽明交大等加速育成單位。

AI應用領域涵蓋廣泛且多樣，在InnoVEX展區中亮點新創企業展示了其在各自領域中的卓越成就。例如StarFab Accelerator支持的AIoT、5G、XR等領域的新創企業，展示了台灣在技術創新方面的強大實力。DeepRad.AI提供AI驅動的醫學影像技術，增強疾病早期篩查能力，展示了AI在醫療健康領域的重要應用。