黃仁勳美食地圖+1！中午現身知名川菜館　大讚「雞湯超好喝」

▲黃仁勳前往驥園川菜餐廳用餐，大讚雞湯美味。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟、廖婕妤／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳繼續美食之旅！繼昨日和張忠謀、林百里等大佬逛夜市後，今日中午他來到台北知名川菜館「驥園川菜餐廳」用餐，結束後更大方接受記者訪問，大讚雞湯超級好喝。

黃仁勳中午大快朵頤過後，面對記者提問，他大方用台語說「好吃」，更開玩笑問記者下次要不要一起吃，不過面對到NVIDIA投資相關問題，他馬上切換用英文回答，表示他目前已經對台灣大舉投資，所以會不會持續投資，答案是「對」。

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至於規模，黃仁勳說，輝達在很多方面都投資，晶片設計、系統軟體、AI工廠等等，輝達有很厲害的團隊在這裡。而是否會去高雄、台南設點，黃仁勳則說，目前大部分辦公室在新竹。

另外，有記者提問輝達做了一台叫做「Taipei 1」的超級電腦，黃仁勳則說，台北一號是全台最大的超級電腦之一，並且是用來做AI相關研究，黃仁勳也說，他會持續擴大在台灣的AI基礎建設，現在已經有台北一號了，之後還會做更大的，或許之後就有「台北二號」了。

記者也好奇詢問會不會去台南玩，黃仁勳笑回「沒時間啦」，至於是否會和鴻海高層見面，黃仁勳則用台語笑回「晚上還沒到耶」。