黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

▲NVIDIA創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳來台，再度掀起AI旋風，他今（30）日受訪時提到，會持續投資台灣，擴大在台的AI基礎建設，且除了AI超級電腦「Taipei-1」之外，不排除有「Taipei-2」；對此，經濟部長郭智輝回應，很高興業者對台灣有充分信心。

經濟部長郭智輝今日下午與媒體茶敘，強調半導體、AI發展都會留在台灣，除了要將台灣打造為亞洲矽島外，也計畫到日本九州設立半導體工業區，強調「半導體跟AI都在台灣，我們就可以引領世界、領先50年」，對台灣半導體發展完全不擔心。

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媒體提問，經濟部推動大A+計畫，吸引國際大廠來台設立研發中心，其中，NVIDIA就建置AI超級電腦「Taipei-1」，黃仁勳今日也說會持續擴大投資在台灣的AI基礎建設，甚至會有Taipei-2，也傳出AMD也有意願跟技術司申請，經濟部目前的掌握狀況如何？

對此，郭智輝表示，很高興聽到這個消息，Taipei-1、Taipei-2，看未來會不會有Taipei-3、Taipei-4，顯見業者對我們國內有充分信心，我們很樂意聽到這樣的好消息，但目前沒有具體訊息進來，因此無法做進一步說明。

另郭智輝也提到，所有先進製程研究發展都留在台灣，對台灣半導體完全不擔心，半導體這50年造就台灣經濟成長，未來台灣可以在世界上引領風騷，主要是因為我們有半導體、AI伺服器也在台灣生產，將來大家要去學習AI應用，包括無人機、載具、資安等，也會因為AI使用資訊安全有破口，但我們提早防範，可以領先50年。

郭智輝指出，AI晶片只有台積電可以生產最好，很多國家已經放棄，就不斷來台積電下單，這整個生態都在台灣成長，台灣半導體會越來越多，技術都還在台灣生產，台灣本來就有很好的供應鏈，今年Q1 GDP往上走，來投資的很多，要跟台灣合作的國外廠商越來越多，中國的軍演我們認為大家不用擔心，不然不會有那麼多廠商要來台灣佈局。