黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

記者楊絡懸／台北報導

輝達創辦人黃仁勳今（30）晚於台北市松山區宴請AI供應鏈重要合作夥伴，不過餐敘進行到一半，親切的他再度走出來和媒體記者打招呼。他強調，今日共同出席的人「都是我的朋友們。」黃仁勳說，台灣科技業CEO們都在全球名列前茅，這些大佬一直是他近30年的合作夥伴，「我們正在進入一個稱為人工智慧（AI）的技術，擴展新時代。」

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲和碩董事長童子賢出席輝達創辦人黃仁勳晚宴。（圖／記者莊喬迪攝）

被問到「晚餐吃得怎麼樣」，黃仁勳說，一切很好，「但我還來不及吃飯。」稍早他不斷在和供應鏈科技大佬合照，有說有笑的，看起來很開心。

▲黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

外界認為，黃仁勳遠道而來，應是受宴請的對象，不過黃仁勳多次強調，台灣是世界的中心，而在餐廳中的人是他的重要夥伴，他強調「我是今天的主人」。

至於為何會選擇台北市松山區敦化南路上的「磚窯古早味」宴客？黃仁勳說，這間餐廳是他最喜歡的餐廳之一，今天能和好多台灣的好朋友享用美味的晚餐，同時為這個新時代做好準備，一起把技術擴展，享受彼此的陪伴，這對台灣來說是非常好的，讓他非常高興。

餐廳外面也聚集一些想要和他合照、簽名的民眾，還有粉絲拿著輝達的產品給他簽名。