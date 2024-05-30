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「航港1號」參與海上聯合巡弋　守護海域安全

▲左上圖為航港1號；右上圖海上聯合巡弋參與單位合照；下圖113年中部地區端節岸、海聯合查緝威力掃蕩暨誓師大會大會情形。（圖／航港局提供）

▲左上圖為航港1號；右上圖海上聯合巡弋參與單位合照；下圖113年中部地區端節岸、海聯合查緝威力掃蕩暨誓師大會情形。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

端午節將屆，航港局為維護中部海域及彰化風場航道航行安全，今(30)日結合海巡署中部分署、財政部關務署台中關等執法單位舉行海上聯合巡弋及擴大威力掃蕩誓師大會，並動員所屬「航港1號」巡護船首次參加海上巡護勤務，展現共同維護中部海域安全的決心。

航港局指出，為配合國家綠色能源發展離岸風電政策，航港局已於離岸風機密集設置的彰化外海規劃風場航道供船舶安全航行，並於113年4月30日籌建完成100噸級「航港1號」巡護船，進駐台中港投入航道巡護，該船配備全方位攝影監視及先進夜視系統，可立即掌握各種數據及影像，透過衛星迅速回傳航港局海事中心，可充分掌握航道運行狀態，另亦可因應海難災害事件，迅速進駐現場提升海難應變能力。

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本次亦為該船成軍後首次參與聯合巡弋，並與同屬100噸級海巡署艦隊分署台中海巡隊「PP-10080」巡防艇、財政部關務署台中關「海格號」緝私艇共同巡守中部海域，未來將不遺餘力共同打擊不法力量，維護海上航行安全。

航港局強調，具高科技設備的「航港1號」巡護船未來將扮演彰化風場航道巡護重要角色，並持續擴大與各友軍單位橫向合作，確實維護航道通行安全，防範海難事件發生。

關鍵字： 航港1號海上聯合巡弋守護海域安全

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